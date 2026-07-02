アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」で、映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」の見放題独占配信が3日に始まる。配信決定の発表にあわせて、キービジュアルと日本版本予告が解禁された。

「プロジェクト・ヘイル・メアリー」

2026年7月3日(金)よりPrime Videoにて見放題独占配信開始

(C)Amazon MGM Studios

映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」は、Amazonプライム特典対象作品の最新作。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。

映画「オデッセイ」の原作「火星の人」などで知られる作家アンディ・ウィアー氏による大ベストセラー小説を、アカデミー賞受賞クリエイター陣が実写映画化した感動のSF超大作だ。

(C)Amazon Content Services LLC

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【『プロジェクト・ヘイル・メアリー』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ】あらすじ 未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気温は低下し、氷河期に突入すれば全人類80億人は滅亡する。この未曾有の危機を回避するため、世界中の叡智がストラット（ザンドラ・ヒュラー）のもとに集結。調査の結果、この現象は我々の太陽だけではなく 宇宙 に散らばる無数の恒星に及んでいたが、11.9光年先に唯一無事な星を発見。人類に残された策は、 宇宙 船でそこに向かい、太陽と全人類を救うための謎を解くこと。そんなイチかバチか……の“ヘイル・メアリー”計画に、半ば強制的に抜擢されたのは、子どもたちに 科学 を教え、穏やかな日々を送っていた、しがない中学校の教師グレース（ ライアン・ゴズリング ）。人類80億人の命をかけ、片道切符で 宇宙 へと送り出される。地球から遠く離れた 宇宙 でたったひとり、自らの 科学 の知識を武器に、壮大なミッションに挑むグレース。しかし、広大な 宇宙 でこの危機に挑むのは彼ひとりではなかった。極限の孤独のなかで、グレースが出会ったのは、同じく母星を救うためにひとり奮闘する、岩のような 見た目 の小さく勇敢な異星人ロッキーだった。姿かたちだけではなく、言葉も常識も違う相手に、 科学 を共通 言語 に意思疎通を成功させた二人。手探りの共同作業で 宇宙 最大の難題に挑むが、それはやがて孤独を癒す絆となり、唯一無二の相棒へと変わっていく。種族を超えた友情の先で、最後に二人が辿り着いた答えとは―― 作品概要 映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」 配信日 Prime Videoにて2026年7月3日（金）より見放題独占配信開始 監督 フィル・ロード＆クリストファー・ミラー（『 スパイ ダーマン： スパイ ダーバース』） 脚色 ドリュー・ゴダード（『オデッセイ』） 撮影 グレイグ・フレイザー（『DUNE／デューン 砂の惑星』、『THE BATMAN－ザ・バットマン－』） 音楽 ダニエル・ペンバートン（『 スパイ ダーマン： スパイ ダーバース』、『シカゴ7 裁判 』） 原作 アンディ・ウィアー「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（早川書房刊） プロデューサー エイミー・パスカル（p.g.a.） ライアン・ゴズリング （p.g.a.） フィル・ロード（p.g.a.） クリストファー・ミラー（p.g.a.） アディティヤ・スード（p.g.a.） レイチェル・オコナー（p.g.a.） アンディ・ウィアー 製作総指揮 パトリシア・ウィッチャー ルーシー・ウィン・キタダ ニッキー・バイダ ケン・カオ ドリュー・ゴダード サラ・エスバーグ 出演 ライアン・ゴズリング （『 ラ・ラ・ランド 』、『ブレードランナー2049』、『バービー』） ザンドラ・ヒュラー（『落下の解剖学』、『関心領域』） ジェームズ・オルティス（オフ・ブロードウェイ作品『The Woodsman』） ライオネル・ボイス（『一流シェフのファミリーレストラン』） ケン・ レオン （『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』、『LOST』） ミラーナ・ヴァイントゥルーブ（『THIS IS US/ディス・イズ・アス 36歳、これから』） プリヤ・カンサラ（『ポライト・ソサエティ』） メイキング

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