気象庁は7月2日午後、高温に関する早期天候情報を発表しました。

【写真で見る】北海道・東北・北陸・東海・近畿地方 今後の気温の見通しは？

北海道地方、東北地方、北陸地方、近畿地方では7月8日から、東海地方では9日ごろから、気温が平年よりかなり高くなる時期がある見込みです。

早期天候情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかけるものです。

6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」または「かなり低い」となる確率が30%以上と見込まれる際などに情報を発表します。

・かなりの高温となる時期：7月8日頃から

・かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 プラス2.4度以上

北海道地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高い日が多く、7月8日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

≪東北地方≫7月8日頃から プラス2.5度以上

・かなりの高温となる時期：7月8日頃から

・かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 プラス2.5度以上

東北地方の向こう2週間程度の気温は、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、7月8日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

≪北陸地方≫7月8日頃から プラス2.7度以上

・かなりの高温となる時期：7月8日頃から

・かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 プラス2.7度以上

北陸地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、7月8日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

≪東海地方≫7月9日頃から プラス2.3度以上

・かなりの高温となる時期：7月9日頃から

・かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 プラス2.3度以上

東海地方の気温は、向こう４日間程度は低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、７月９日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

≪近畿地方≫7月8日頃から プラス2.3度以上

・かなりの高温となる時期：7月8日頃から

・かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 プラス2.3度以上

近畿地方の気温は、向こう５日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、７月８日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。