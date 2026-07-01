ペコちゃんと「SWIMMER」が共演 “ホットケーキ風ケーキ”や平成レトロ漂う限定ポーチが登場
不二家は、人気雑貨ブランド「SWIMMER」とコラボレーションしたスイーツやグッズを、10日から全国の不二家洋菓子店で発売する。「SWIMMER」の平成レトロな世界観とペコちゃんを組み合わせた限定デザインを採用し、スイーツ2品とアフターユースできる菓子商品2品を展開。コラボを記念したプレゼントキャンペーンも実施する。
【写真】平成レトロ漂う絵柄…コラボアイテム全部見せ
「SWIMMER」は1987年から約30年にわたり人気を集めた雑貨ブランドで、復活後も動物やスイーツをモチーフにしたデザインで幅広い世代から支持を集めている。今回のコラボでは、その平成レトロな雰囲気を表現した商品をラインアップし、懐かしさとかわいらしさを融合させた世界観を打ち出す。
スイーツでは、「SWIMMER×PEKOコラボふわふわホットケーキ」を発売。ふわふわ食感のケーキに塩バター風味の軽いカスタードクリームを詰め、表面にはキャラメルソースとチョコソースをかけてレトロなホットケーキをイメージした。価格は540円で、コラボデザインのペーパープレートが付属する。
同じく発売される「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」は、平成スイーツを代表するパンナコッタとコーヒーゼリーを組み合わせた一品。パンナコッタの上にコーヒーゼリーを重ね、バニラムースやチョコクリームなどで仕上げた。ほろ苦いコーヒーゼリーと甘いパンナコッタの組み合わせが楽しめる。価格は583円。
グッズでは、「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」を発売する。SWIMMERのキャラクターとペコちゃんを描いたデザインで、ハート形ホログラムのスパンコールが動くレトロ感あふれる仕様。ミルキー9粒入りで、食べ終えた後はペンケースや化粧ポーチとしても使用できる。価格は1650円。
さらに、「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」も登場する。赤いギンガムチェックをあしらった缶にハートクッキー（バターアーモンド）8枚を詰め合わせ、ダイカットステッカー1枚を封入した。価格は1320円で、缶は小物入れとしても活用できる。
発売を記念し、10日からはプレゼントキャンペーンも実施する。SWIMMERコラボ商品を含む税込2000円以上購入すると、「SWIMMER×PEKOオリジナルコースター」（全2種）をランダムで1枚プレゼントする。数量限定で、なくなり次第終了となる。
【商品概要】 ※価格はすべて税込
・「SWIMMER×PEKOコラボふわふわホットケーキ」540円
・「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」583円
・「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」1650円
＜詰め合わせ内容＞
・ミルキー9粒
・「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」1320円
＜詰め合わせ内容＞
・ハートクッキー（バターアーモンド）8枚
・ダイカットステッカー1枚
【プレゼントキャンペーン概要】
・期間：7月10日〜なくなり次第終了
・内容
SWIMMERコラボ商品を含む税込2000円以上購入で、「SWIMMER×PEKOオリジナルコースター」（全2種）をランダムで1枚プレゼント
・対象商品
「SWIMMER×PEKOコラボふわふわホットケーキ」
「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」
「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」
「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」
【写真】平成レトロ漂う絵柄…コラボアイテム全部見せ
「SWIMMER」は1987年から約30年にわたり人気を集めた雑貨ブランドで、復活後も動物やスイーツをモチーフにしたデザインで幅広い世代から支持を集めている。今回のコラボでは、その平成レトロな雰囲気を表現した商品をラインアップし、懐かしさとかわいらしさを融合させた世界観を打ち出す。
同じく発売される「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」は、平成スイーツを代表するパンナコッタとコーヒーゼリーを組み合わせた一品。パンナコッタの上にコーヒーゼリーを重ね、バニラムースやチョコクリームなどで仕上げた。ほろ苦いコーヒーゼリーと甘いパンナコッタの組み合わせが楽しめる。価格は583円。
グッズでは、「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」を発売する。SWIMMERのキャラクターとペコちゃんを描いたデザインで、ハート形ホログラムのスパンコールが動くレトロ感あふれる仕様。ミルキー9粒入りで、食べ終えた後はペンケースや化粧ポーチとしても使用できる。価格は1650円。
さらに、「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」も登場する。赤いギンガムチェックをあしらった缶にハートクッキー（バターアーモンド）8枚を詰め合わせ、ダイカットステッカー1枚を封入した。価格は1320円で、缶は小物入れとしても活用できる。
発売を記念し、10日からはプレゼントキャンペーンも実施する。SWIMMERコラボ商品を含む税込2000円以上購入すると、「SWIMMER×PEKOオリジナルコースター」（全2種）をランダムで1枚プレゼントする。数量限定で、なくなり次第終了となる。
【商品概要】 ※価格はすべて税込
・「SWIMMER×PEKOコラボふわふわホットケーキ」540円
・「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」583円
・「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」1650円
＜詰め合わせ内容＞
・ミルキー9粒
・「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」1320円
＜詰め合わせ内容＞
・ハートクッキー（バターアーモンド）8枚
・ダイカットステッカー1枚
【プレゼントキャンペーン概要】
・期間：7月10日〜なくなり次第終了
・内容
SWIMMERコラボ商品を含む税込2000円以上購入で、「SWIMMER×PEKOオリジナルコースター」（全2種）をランダムで1枚プレゼント
・対象商品
「SWIMMER×PEKOコラボふわふわホットケーキ」
「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」
「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」
「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」