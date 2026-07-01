【1食130円】包丁いらずで超簡単！タレはレンチン仕上げの「やけくそ具なしパスタ」
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【1食130円】ニンニクやけくそ具なしパスタが旨すぎた。【限界飯】」と題した動画を公開しました。金欠時でも手軽に胃袋と心を満たしてくれる、具材不要の簡単サバイバルレシピを紹介しています。
このレシピの最大のポイントは、パスタを茹でている間に完成する「レンチン仕上げ」の特製タレです。動画では、耐熱容器に潰したニンニク3かけとチューブラードを入れ、電子レンジで加熱。そこに鶏ガラスープの素、醤油、パスタの茹で汁を混ぜ合わせることで、「最凶のタレ」を作り上げています。
茹で上がったパスタに特製タレを絡め、一味唐辛子や黒胡椒、ドライバジルなどのスパイスをたっぷりと和えます。その美味しさについて「市販のペペロンチーノソースよりウマいぜ？」と自信をのぞかせており、最後には「気休めのパセリ」と「追い唐辛子」で仕上げています。
お金がない時でも満足できる心強い一品。いざという時のために、このレシピを覚えておいてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ 100g
・ニンニク 3かけ
・チューブラード 5cmほど（油でも代用可）
・鶏ガラスープの素 小さじ1
・醤油 少々
・パスタの茹で汁 少々
・一味唐辛子 適量
・黒胡椒 適量
・ドライバジル 適量
・乾燥パセリ 適量
［作り方］
1. 鍋でパスタ100gを茹でる。
2. 耐熱容器にニンニク3かけを潰して入れ、チューブラードを5cmほど加える。
3. 容器にフタかラップをして、500Wの電子レンジで1分加熱する。
4. 3に鶏ガラスープの素小さじ1と醤油少々を加え、軽く混ぜる。
5. さらにパスタの茹で汁少々を加え、よく混ぜ合わせて特製タレを完成させる。
6. 皿に茹でたパスタを盛り、特製タレをかけて絡める。
7. 一味唐辛子、黒胡椒、ドライバジルを加え、全体をよく混ぜて和える。
8. お好みでパセリや追い唐辛子を振りかけて完成。
このレシピの最大のポイントは、パスタを茹でている間に完成する「レンチン仕上げ」の特製タレです。動画では、耐熱容器に潰したニンニク3かけとチューブラードを入れ、電子レンジで加熱。そこに鶏ガラスープの素、醤油、パスタの茹で汁を混ぜ合わせることで、「最凶のタレ」を作り上げています。
茹で上がったパスタに特製タレを絡め、一味唐辛子や黒胡椒、ドライバジルなどのスパイスをたっぷりと和えます。その美味しさについて「市販のペペロンチーノソースよりウマいぜ？」と自信をのぞかせており、最後には「気休めのパセリ」と「追い唐辛子」で仕上げています。
お金がない時でも満足できる心強い一品。いざという時のために、このレシピを覚えておいてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ 100g
・ニンニク 3かけ
・チューブラード 5cmほど（油でも代用可）
・鶏ガラスープの素 小さじ1
・醤油 少々
・パスタの茹で汁 少々
・一味唐辛子 適量
・黒胡椒 適量
・ドライバジル 適量
・乾燥パセリ 適量
［作り方］
1. 鍋でパスタ100gを茹でる。
2. 耐熱容器にニンニク3かけを潰して入れ、チューブラードを5cmほど加える。
3. 容器にフタかラップをして、500Wの電子レンジで1分加熱する。
4. 3に鶏ガラスープの素小さじ1と醤油少々を加え、軽く混ぜる。
5. さらにパスタの茹で汁少々を加え、よく混ぜ合わせて特製タレを完成させる。
6. 皿に茹でたパスタを盛り、特製タレをかけて絡める。
7. 一味唐辛子、黒胡椒、ドライバジルを加え、全体をよく混ぜて和える。
8. お好みでパセリや追い唐辛子を振りかけて完成。
YouTubeの動画内容
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。