【背徳飯】丼ひとつでタレが完成！桃屋の「ごはんですよ！」で作る絶品カルボナーラまぜそば

「桃屋のごはんですよ！」といわし缶でパパッと作れる「極上つけ蕎麦」

【永谷園のお吸い物】熱湯を注ぐだけで本格派！「最後の一滴までウマい」激ウマ塩ラーメン

グラタンはワンパンがラク！カニカマだって本格グラタン。

チャンネル情報

短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。