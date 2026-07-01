今日7月1日(水)の関東は雲が多いものの、昼頃まで日のさす所も。ただ、午後は内陸部を中心に大気の状態が不安定となり、急な雨や雷雨に注意が必要です。明日2日(木)は前線の影響が強まり、朝から広く雨。局地的に雨脚が強まる恐れがあります。

1日(水)昼間は晴れ間も 午後は天気急変に注意

関東は高気圧に緩やかに覆われますが、伊豆諸島付近に停滞する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が多めながらも昼頃まで日のさす所があるでしょう。最高気温は東京都心や横浜、さいたまは28℃、前橋や宇都宮は29℃と平年並みの所が多い見込みです。蒸し暑くなりそうです。





ただ、午後は内陸部を中心に大気の状態が不安定となります。群馬県や栃木県、埼玉県北部など山沿いを中心に雨雲や雷雲が発達し、局地的に激しい雨や落雷、突風の恐れがあります。東京都内でも多摩西部では夕方以降、雷雨となる所がありそうです。日中晴れ間があっても空模様の変化にご注意ください。

2日(木)朝から広く雨 局地的に激しく降る

明日2日(木)は前線が西日本から東日本へ延び、暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。関東は朝から広く雨となる見込みです。特に朝から昼前にかけては本降りとなる所が多く、局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。通勤、通学の時間帯は雨具が必須となるでしょう。風もやや強まるため、横殴りの雨となることもありそうです。時間に余裕を持ってお出かけください。また、低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、突風に注意が必要です。その後、午後は次第に雨のやむ所が増えるものの、雲の多い空模様が続くでしょう。