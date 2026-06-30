「スガキヤ」×「セブンイレブン」東海3県限定コラボ決定！ 人気メニューをイメージした全9品登場
「セブンイレブン」は、東海エリアを中心に展開するラーメンチェーン「スガキヤ」とのコラボレーションフェア「スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を、7月3日（金）から7月19日（日）までの期間、愛知、岐阜、三重の店舗限定で開催する。
【写真】ボリューム満点！ 「スガキヤ」コラボ9品一覧
■自宅で人気の味を楽しめる
今回開催される「スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり」は、「スガキヤ」が監修した麺類をはじめ、定番のサイドメニュー、人気の甘味をイメージした全9品を販売する企画。
麺類は、豚骨ベースのスープに魚粉を加えた和風とんこつ味のラーメンに白髪ねぎをトッピングした「ネギラーメン」や、4種類のだしが効いた和風醤油つゆを絡めて食べる「ざるラーメン」、「スガキヤ」の味わいをイメージしたドレッシングを使った「冷しラーメンサラダ」といった、暑くなる時期にぴったりのラインナップがそろう。
また、「五目ごはん」を参考にした「スガキヤ監修 五目ごはん おむすびチャーシュー入り」、「スガキヤ監修 五目ごはんの具！きんぴら風」のほか、「セブンイレブン」のホットスナックと相性の良い「スガキヤ 和風とんこつ風味パウダー」も用意。
さらに、甘味メニューから着想を得た「クリームぜんざい、アイスバーにしちゃいました！」、「スガキヤ」監修の「まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー」、「まぜまぜスイーツ クリームぜんざい」といった、こだわりのスイーツも並ぶフェアとなっている。
【写真】ボリューム満点！ 「スガキヤ」コラボ9品一覧
■自宅で人気の味を楽しめる
今回開催される「スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり」は、「スガキヤ」が監修した麺類をはじめ、定番のサイドメニュー、人気の甘味をイメージした全9品を販売する企画。
また、「五目ごはん」を参考にした「スガキヤ監修 五目ごはん おむすびチャーシュー入り」、「スガキヤ監修 五目ごはんの具！きんぴら風」のほか、「セブンイレブン」のホットスナックと相性の良い「スガキヤ 和風とんこつ風味パウダー」も用意。
さらに、甘味メニューから着想を得た「クリームぜんざい、アイスバーにしちゃいました！」、「スガキヤ」監修の「まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー」、「まぜまぜスイーツ クリームぜんざい」といった、こだわりのスイーツも並ぶフェアとなっている。