M!LK吉田仁人、12億円当選したらメンバーと“5人旅”へ「すべてをおごろうかな」溢れるグループ愛覗かせる
【モデルプレス＝2026/06/30】M!LKの吉田仁人、塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、曽野舜太、女優の吉岡里帆が30日、都内で行われた「サマージャンボプレミアム」「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」発売記念イベントに出席。吉田が12億円で叶えたいサプライズを明かした。
【写真】M!LKメンバー、YouTubeにスタイル抜群のイケメン実弟登場
「12億円で叶えたい、自分史上最高のサプライズを仕掛けるとしたらどうしますか？」という宝くじにちなんだお題で、塩崎は「家族にプライベートジェット！」、曽野は「ソノアリーナ！？」と回答。曽野は「地元にソノアリーナを作りたい。地元に貢献して、ライブしたり」と想像を膨らませた。吉田は「5人旅」と答え「普段、メンバーから『どっか行こうよ』って言われても『いや、いいわ』って断っちゃうんです。なので、僕が5人のスケジュールを1週間くらい確保して、行きたい海外を選んでもらって、行きたいごはん屋さん、欲しいもの、全体的にすべてをおごろうかな」とニッコリ。吉田は「好きに楽しんでいる姿を僕は見させてもらう」と続け、曽野と塩崎に「海外好きだよね、君たちね」と確認し「どこか連れて行けたら」とメンバー愛を覗かせた。
「結果を待つ間にワクワクしたこと」を明かす場面で、塩崎は「最近、おうちでちょっとだけ料理をやろうと思って。まずは冷凍からと思って、餃子を焼くのにハマってて。餃子って結構焼くのが難しくて」と告白。「ばーん！ってひっくり返すまでの、うまく焼けてるかな？焼けてないかな？のワクワク。羽根もちゃんとできてるかな？ちょっと焼けてないとこあるかな？大丈夫かな？と思って…これ！っていう」と大きなジェスチャーをつけて説明した。吉岡は「話術にびっくりしました」と声を上げて笑っていた。
塩崎、曽野、吉田と共演した感想を吉岡は「みなさんそれぞれ魅力が全然違うんですよね。今日、3人一緒の状態で対面して思ったのは、まず、空気が柔らかくなる」としみじみ。吉岡は「粒子が変わっているんじゃないかというぐらい」と続け「柔らかさを醸し出されているのが素敵だなと思いました」と微笑んだ。また、吉岡は「それぞれが話しているときの合いの手に愛がある。お互いを大事に思い合ってらっしゃるのがすごく伝わってくる」と3人の空気感を絶賛。塩崎、曽野、吉田は「嬉しいけど恥ずかしいね」と照れ笑いを浮かべ、塩崎は「吉岡さんの周りも空気が全然違いますから！！」と口にしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKメンバー、YouTubeにスタイル抜群のイケメン実弟登場
◆吉田仁人、宝くじが当選したらメンバーと“5人旅”
「12億円で叶えたい、自分史上最高のサプライズを仕掛けるとしたらどうしますか？」という宝くじにちなんだお題で、塩崎は「家族にプライベートジェット！」、曽野は「ソノアリーナ！？」と回答。曽野は「地元にソノアリーナを作りたい。地元に貢献して、ライブしたり」と想像を膨らませた。吉田は「5人旅」と答え「普段、メンバーから『どっか行こうよ』って言われても『いや、いいわ』って断っちゃうんです。なので、僕が5人のスケジュールを1週間くらい確保して、行きたい海外を選んでもらって、行きたいごはん屋さん、欲しいもの、全体的にすべてをおごろうかな」とニッコリ。吉田は「好きに楽しんでいる姿を僕は見させてもらう」と続け、曽野と塩崎に「海外好きだよね、君たちね」と確認し「どこか連れて行けたら」とメンバー愛を覗かせた。
◆塩崎太智、最近のマイブームは餃子を焼くこと
「結果を待つ間にワクワクしたこと」を明かす場面で、塩崎は「最近、おうちでちょっとだけ料理をやろうと思って。まずは冷凍からと思って、餃子を焼くのにハマってて。餃子って結構焼くのが難しくて」と告白。「ばーん！ってひっくり返すまでの、うまく焼けてるかな？焼けてないかな？のワクワク。羽根もちゃんとできてるかな？ちょっと焼けてないとこあるかな？大丈夫かな？と思って…これ！っていう」と大きなジェスチャーをつけて説明した。吉岡は「話術にびっくりしました」と声を上げて笑っていた。
塩崎、曽野、吉田と共演した感想を吉岡は「みなさんそれぞれ魅力が全然違うんですよね。今日、3人一緒の状態で対面して思ったのは、まず、空気が柔らかくなる」としみじみ。吉岡は「粒子が変わっているんじゃないかというぐらい」と続け「柔らかさを醸し出されているのが素敵だなと思いました」と微笑んだ。また、吉岡は「それぞれが話しているときの合いの手に愛がある。お互いを大事に思い合ってらっしゃるのがすごく伝わってくる」と3人の空気感を絶賛。塩崎、曽野、吉田は「嬉しいけど恥ずかしいね」と照れ笑いを浮かべ、塩崎は「吉岡さんの周りも空気が全然違いますから！！」と口にしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】