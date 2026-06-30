河北麻友子、透明感あふれる美肌と圧巻の美脚を披露 しなやかなスタイル際立つ新ビジュアル
モデルで俳優の河北麻友子（34）が、エステティックサロン・スリムビューティハウスの新広告ビジュアルに登場。透明感あふれる美肌としなやかなスタイル、美脚が際立つビジュアルで、「健康美」をテーマにした新たな魅力を披露している。
【別カット】アップスタイルも美しい…シルバードレスで美デコルテ披露の河北麻友子
河北は1991年11月28日生まれ、米ニューヨーク州出身。「第9回全日本国民的美少女コンテスト」で約10万人の応募者の中からグランプリを受賞し、モデル、俳優、タレントとして活躍。日本テレビ系『ヒルナンデス！』へのレギュラー出演などでも人気を集めてきた。
今回公開された新広告ビジュアルのテーマは「360°あふれ出す健康美へ」。身も心も健やかに整った自信と美しさを表現した3種類のクリエイティブが展開され、自身が人生の主人公としてスポットライトを浴びる姿をコンセプトに制作された。
スリムビューティハウスは、東洋美容の考え方を取り入れた独自の「オリエンタルエステ」を提供し、「健康美」をブランドコンセプトに掲げるエステティックサロン。全国55店舗（2026年6月初旬時点）を展開している。
河北は、多忙な日々を送りながらも美容やボディラインの維持に努める姿勢や、自然体で前向きな人柄が支持を集めており、同社はそうした魅力がブランドコンセプトと一致したことからイメージキャラクターに起用した。
スリムビューティハウスは、河北とともに「変わりたい」と願うすべての女性を応援し、一人ひとりに寄り添ったサービスを発信していくとしている。
■河北麻友子インタビュー
――お気に入りの施術はありますか?
オリエンタルパックを使ったトリートメントケアです。良い香りで、身体が温まってとても癒やされます。この施術を受けた翌朝、スッキリとした気分になれるのでお気に入りです！
――おすすめのホームケアはありますか?
自宅ではEMSの『リアライズ』を愛用しているんですけど、忙しくてサロンに行けないときや、急に撮影が入ったときにも、自分のタイミングでどこでも全身ケアでき
るのが、とてもいいなと思っています。ケア後はすっきりとした状態で撮影に臨めます。そして、もう一つが美容ドリンクの『GGショット』です。仕事で疲れて何もできない日でも、これだけは飲んでおこうと思える手軽さがいいなって。翌日に向けてコンディションを整えたいときや、大事な予定に合わせて飲んでいて、お守りみたいな存在です。
――エステに行ったことがない、これから行きたいと思っている方に何かメッセージはありますか？
初めてだと、“自分に合うのかな”と思う方も多いと思うんですけど、スリムビューティハウスは、一人ひとりに合った提案をしてくださるので、自分のペースで通うことができます。自分では気づけなかった体の変化にも気づけるので、まずは一度体験してみてくださいね。
――河北さんにとってエステとは？
私にとってエステは、頑張っている自分へのご褒美です。忙しいと自分のことが後回しになってしまいがちですが、エステで過ごす時間は、リラックスできる“特別な時間”です。そして、「仕事もプライベートも頑張ろう！」と思える、大切な時間でもあります！
【別カット】アップスタイルも美しい…シルバードレスで美デコルテ披露の河北麻友子
河北は1991年11月28日生まれ、米ニューヨーク州出身。「第9回全日本国民的美少女コンテスト」で約10万人の応募者の中からグランプリを受賞し、モデル、俳優、タレントとして活躍。日本テレビ系『ヒルナンデス！』へのレギュラー出演などでも人気を集めてきた。
スリムビューティハウスは、東洋美容の考え方を取り入れた独自の「オリエンタルエステ」を提供し、「健康美」をブランドコンセプトに掲げるエステティックサロン。全国55店舗（2026年6月初旬時点）を展開している。
河北は、多忙な日々を送りながらも美容やボディラインの維持に努める姿勢や、自然体で前向きな人柄が支持を集めており、同社はそうした魅力がブランドコンセプトと一致したことからイメージキャラクターに起用した。
スリムビューティハウスは、河北とともに「変わりたい」と願うすべての女性を応援し、一人ひとりに寄り添ったサービスを発信していくとしている。
■河北麻友子インタビュー
――お気に入りの施術はありますか?
オリエンタルパックを使ったトリートメントケアです。良い香りで、身体が温まってとても癒やされます。この施術を受けた翌朝、スッキリとした気分になれるのでお気に入りです！
――おすすめのホームケアはありますか?
自宅ではEMSの『リアライズ』を愛用しているんですけど、忙しくてサロンに行けないときや、急に撮影が入ったときにも、自分のタイミングでどこでも全身ケアでき
るのが、とてもいいなと思っています。ケア後はすっきりとした状態で撮影に臨めます。そして、もう一つが美容ドリンクの『GGショット』です。仕事で疲れて何もできない日でも、これだけは飲んでおこうと思える手軽さがいいなって。翌日に向けてコンディションを整えたいときや、大事な予定に合わせて飲んでいて、お守りみたいな存在です。
――エステに行ったことがない、これから行きたいと思っている方に何かメッセージはありますか？
初めてだと、“自分に合うのかな”と思う方も多いと思うんですけど、スリムビューティハウスは、一人ひとりに合った提案をしてくださるので、自分のペースで通うことができます。自分では気づけなかった体の変化にも気づけるので、まずは一度体験してみてくださいね。
――河北さんにとってエステとは？
私にとってエステは、頑張っている自分へのご褒美です。忙しいと自分のことが後回しになってしまいがちですが、エステで過ごす時間は、リラックスできる“特別な時間”です。そして、「仕事もプライベートも頑張ろう！」と思える、大切な時間でもあります！