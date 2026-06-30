

「BMSG FES'26」キービジュアル

SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES'26」のキービジュアルが公開された。あわせて出演アーティストも発表。7月1日18時よりチケット先行受付もスタートする。

「BMSG FES」は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。

5年連続5回目の開催となる「BMSG FES'26」は、2026年10月10日、11日、12日の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催。昨年の2日間開催から規模を拡大し、初の3日間開催となる。

今回公開されたキービジュアルのコンセプトは、「THE FUTURE IS YOURS」。誰かに用意された未来を待つのではなく、自分たちの手で選び、掴み、作り出していく。BMSGが設立以来育んできた価値観と、この6年間で出会い、育ち、共鳴してきたアーティストたちの存在を、未来へ向かうひとつの集合体として表現している。

ビジュアルに立つのは、BMSGの現在を形づくるアーティストたち。近未来的なスタイリングと、クロスフィルターによってきらめく光の演出は、一人ひとりが持つ原石の輝き、そしてその輝きが互いに照らし合うことで生まれる未来の光を象徴している。

「BMSG FES'26」出演アーティストには、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、今年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSG自社レーベル“Bullmoose Records”に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。

7月1日18時よりチケット先行受付がスタート。一般指定席に加え、前方エリア保証や専用入場レーン、オリジナルグッズなどの特典が付くSS指定席・S指定席もアップグレード方式で用意される。

さらに、昨年好評を博した託児サービスを今年も実施。「BMSG FES’26」のチケット先行受付開始と同時に託児サービスの受付もスタートする。子ども連れの来場者が「BMSG FES」を楽しむ間、託児スペースではカラオケなど音楽に触れられるコンテンツを通じて、子どもたちにもフェスならではの音楽体験を届ける。