サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。日本の課題として5度も同じ「1文字」を口にした。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

試合後、本田は「チームとしての戦い方、戦術のところも含めてほぼ完璧だったと思う」とした上で、「何か課題面を挙げるなら、やはり『個』の成長」と指摘した。

「個」という1文字を5度も口に。「守り切れなかったそもそもの原因は『個』にある」「いま日本代表でプレーしている選手に限って言えば1つでもレベルの高いリーグ、よりレベルの高いクラブ、そこで日々切磋琢磨することが『個』のレベルの向上につながる」などとした。

また、「中長期の話でいえば20前半、10代の選手たち、10年後20年後に向けた教育改革というものも、この敗戦で協会全体が受け止めて実践していかないといけない」と話していた。



（THE ANSWER編集部）