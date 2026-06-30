「次は自分が勝たせられるように」

日本代表は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で敗戦した。

出番のなかったFW塩貝健人は試合後、「個人的に出られないっていうのも悔しいですけど、それ以上にチームが負けてしまったってことのほうが悔しいです。まあどっちもですね」と無念の思いを口にした。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制するも、後半11分にMFカゼミーロに同点弾を許した。1-1のまま迎えた後半アディショナルタイムには、FWガブリエル・マルティネッリに決勝点を決められて逆転負け。初のベスト8進出を目指した今大会は、ベスト32で姿を消すことになった。塩貝はこの日、ベンチから試合の行方を見守っていた。

初めてのW杯を終え、「今まで経験したことないような大会で、納得するような結果が残せなかったっていうのは悔しい」と心境を明かした。試合後には相手選手から声をかけられる場面もあったが、「ああいうふうに伝わってしまった以上仕方ないと思いますし、それで負けてしまったのは僕たちなので。僕はそのチームで出ていなかったし、しょうがないっていうか当たり前だった」と受け止めた。

自身の発言については「ブラジルが弱いとかいうことを言いたかったわけじゃなくて。ネイマールが点取ったっていうのは前の話ってことで、今の話じゃないだろっていうふうなことを言いたかったんですけど」と真意を語りつつ、「そういうふうに伝わってしまった以上仕方ないなと」とこぼした。それでも外から見たブラジルについて「強いに決まってるじゃないですか。でも自分たちは勝てる可能性もあったと思ってるし、ほぼ互角に自分たちの力つけてきてる」と手応えも口にした。

大一番で出場機会を掴みきれなかった要因については「全部だと思います」と潔く語った。「ギリギリでメンバーに入って、まだまだレベルあると思う」と現在地を認め、「また一から積み上げていくだけだと思うし、本当にもうあと成長するだけなので」と言葉に力を込めた。

初のW杯という大舞台を経験し、視線はすでに未来へと向いている。「すごい大会だったと思うし、次は自分が勝たせられるように、もう4年後見てるので」と語った塩貝。「4年後またすごい選手になって帰ってきたいと思っているし、本当に自分が勝たせられるようにフォーカスしていければなと思っています」と、次なる戦いへの決意を口にした。（FOOTBALL ZONE編集部）