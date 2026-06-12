◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。スタジアムに詰めかけたブラジルサポーターの多さに懸念を示した。

試合前から「1つの懸念材料になりそうです。このサポーターの多さは」と話していた本田。試合が始まると地鳴りのような歓声が響き、「これで日本が怯むってことはないと思うんですよ。そういう環境でやってる選手も多いし。でもブラジルが乗るっていうのはあるんで、1つ懸念ですね」と話した。

試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると考えつつ「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。

この試合の実況はNHKの小宮山晃義アナウンサー（42）が担当。本田とは1次リーグ初戦のオランダ戦以来3試合ぶりの再コンビとなる。オランダ戦では「怖いのは今日、1にガクポ（ハクポ）、2にガクポ、3にガクポ」「4は誰ですか？」「デヨング？」などの“語録”を生み出した。