ヒューストン・スタジアムに姿を現わしたブラジル代表の選手たち。（C）Getty Images

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。

　試合開始の約１時間前、日本時間30日の１時10分から始まったNHK BSの中継では本田圭佑が解説で登場した。

　両軍のウォーミングアップが始まる前にスタジアムの様子を見渡した本田は、「８割がブラジルのファン。このサポーターのバランスの悪さは日本の懸念材料になりそう」と指摘。「でもこのスタジアムのファンをビビらしてほしい。簡単ではないけど」と、森保ジャパンへの期待も口にした。
 
　そしてブラジルのフィールドプレーヤーたちがピッチに姿を現し、スタジアムが大熱狂に包まれると、「歓声が凄まじい」「一切声が聞こえない」などと驚きを見せた。

　ホームさながらの後押しを受けるブラジルに対し、日本は完全アウェーとも言える雰囲気のなかで戦うことになりそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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