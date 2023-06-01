「８割がブラジルのファン」本田圭佑が日本の“懸念材料”を指摘。スタジアムの“完全アウェー感”に驚き「一切声が聞こえない」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
試合開始の約１時間前、日本時間30日の１時10分から始まったNHK BSの中継では本田圭佑が解説で登場した。
両軍のウォーミングアップが始まる前にスタジアムの様子を見渡した本田は、「８割がブラジルのファン。このサポーターのバランスの悪さは日本の懸念材料になりそう」と指摘。「でもこのスタジアムのファンをビビらしてほしい。簡単ではないけど」と、森保ジャパンへの期待も口にした。
そしてブラジルのフィールドプレーヤーたちがピッチに姿を現し、スタジアムが大熱狂に包まれると、「歓声が凄まじい」「一切声が聞こえない」などと驚きを見せた。
ホームさながらの後押しを受けるブラジルに対し、日本は完全アウェーとも言える雰囲気のなかで戦うことになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合開始の約１時間前、日本時間30日の１時10分から始まったNHK BSの中継では本田圭佑が解説で登場した。
両軍のウォーミングアップが始まる前にスタジアムの様子を見渡した本田は、「８割がブラジルのファン。このサポーターのバランスの悪さは日本の懸念材料になりそう」と指摘。「でもこのスタジアムのファンをビビらしてほしい。簡単ではないけど」と、森保ジャパンへの期待も口にした。
そしてブラジルのフィールドプレーヤーたちがピッチに姿を現し、スタジアムが大熱狂に包まれると、「歓声が凄まじい」「一切声が聞こえない」などと驚きを見せた。
ホームさながらの後押しを受けるブラジルに対し、日本は完全アウェーとも言える雰囲気のなかで戦うことになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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