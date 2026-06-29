【続報】「助けてくださいという声が…」波消しブロック付近で遊んでいたか…新潟市で水難事故 男子高校生3人が溺れて1人が行方不明 2人は自力救助も…
6月29日午後、新潟市西区の海に遊びに来ていた高校1年生の男子生徒3人が溺れる事故がありました。2人は自力で岸までたどり着きましたが、1人の行方が分かっておらず、新潟海上保安部などによる捜索が続いています。また、近くにいた人によりますと、男子高校生たちは波消しブロック付近で遊んでいて、助けてくださいという声が聞こえたということです。
6月29日午後3時前、新潟市西区上新栄町地内の浜で「男子高校生3名が沖合で溺れている」と釣りをしていた人から警察に通報がありました。
現場は沖合約50メートルの地点で、溺れていたのは、高校1年生の男子生徒3人で他の友人と共にあわせて6人で海に遊びに来ていました。
3人のうち2人は自力で岸までたどりつきましたが、1人が行方不明となっています。警察や消防、海上保安部などは午後3時すぎから行方不明になった1人の捜索をしていますが、午後5時現在も発見に至っていません。
また、近くにいた人は「（男子高校生たちが）波消しブロックの上で遊んでいて、まだ寒いのにと思っていたら、途中で助けてくださいという声が聞こえた」と話しています。
新潟海上保安部が巡視艇、ヘリコプターに加え、機動救難士などで対応に当たっているほか、警察などが事故の原因について詳しく調べています。