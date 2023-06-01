大分県別府市で起きた大学生ひき逃げ殺傷事件で、大分県警は29日、重要指名手配の八田與一容疑者（29）が当時運転していたとみられる車の新たな防犯カメラ映像を公開しました。警察が走行中の車両映像を公開するのは、事件後初めてです。

【写真を見る】八田與一容疑者の車が映った新たな防犯カメラ映像を公開 「スピーカーから爆音でいちゃもん」直前トラブルから被害者バイクを追跡 別府ひき逃げ殺傷事件から4年 県警が全国で情報提供呼びかけ強化

「殺人」容疑立証への判断資料に

新たに公開された映像は計2本で、事件現場から直線距離で約350メートル離れた店舗の防犯カメラが捉えたものです。

＜映像内容＞

19時43分：負傷した大学生（当時20）のバイクが通行 ※亡くなった大学生（当時19）のバイクはこれより前に通行済み

19時44分：八田容疑者が運転していたとみられる車が同じ方向へ走行

19時45分：事件発生

この映像は、県警が「殺人」容疑でも立証するための判断材料になったとのことです。

背景にある「商業施設でのトラブル」

事件の直前、八田容疑者と亡くなった被害者が、市内の商業施設でトラブルになっていたことがわかっています。当時、一緒にいた友人の男性は次のとおり証言していました。

「『あれ誰やったの？友だち？』と聞いたら、『変なやつに絡まれたんよね』という話でした。八田容疑者がスピーカーから爆音で音楽を流しながら歩いて来たらしく、パッと目が合ったんですかね。向こうが多分いちゃもんつけてきたらしい」

今回公開された防犯カメラの映像は、この商業施設を出たあと、走行している車両を捉えたものです。

現場近くの防カメ映像と事件の概要

これとは別に、OBSが独自に入手した現場近くの防犯カメラ映像には、オートバイと原付バイクが通過したその約30秒後、八田容疑者が運転していたとみられる車が同じ方向へ走行しています。この直後に事件が起きました。

県警は今回の映像公開により、広く一般からの情報提供を呼びかける狙いがあります。

捜査一課の志賀雄一郎次席は「些細な目撃情報や、映像に見覚えのある方は、捜査本部まで情報を寄せてほしい」とコメントしています。

この事件は、2022年6月29日午後7時45分ごろ、別府市の県道で発生。八田容疑者が運転する車がバイク2台に衝突し、当時19歳の大学生が死亡、その友人の大学生も負傷しました。

事件から4年となる6月29日。警察は大分県内のほか、北海道、宮城、東京、神奈川、愛知、大阪、広島、愛媛、福岡、沖縄で一斉に広報活動を実施する計画です。

【情報提供先】大分県別府警察署捜査本部：0977-21-2131