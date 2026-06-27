２６日夜に発生し、山梨県で最大震度６弱を観測した地震。

突き上げるような揺れに見舞われた住民は、不安な一夜を過ごした。

震度６弱を観測した同県富士河口湖町の町役場には職員が駆けつけた。同町職員の男性（５５）は「寝ようと思っていたら突然強い揺れがきたので、必死にタンスを押さえた。家に妻と娘を残して仕事に来たので、少し心配だ」と表情を曇らせた。同町の飲食店では皿が次々と落ちて割れ、ワイングラスが粉々になった。

震度５弱を観測した甲府市では、民間ビルの外壁の一部が崩れて道路に散乱し、県警甲府署員らが交通誘導に当たっていた。同市の飲食店ではガラス窓に亀裂が入り、店主の梅沢正典さん（４９）は「短い揺れだったが、『ドカン』という爆発音のような音と、衝撃を感じた」と話した。

同県富士吉田市のコンビニ店では、揺れで商品棚からワインやお菓子などの商品が落ちて散乱し、従業員が割れたガラス片を清掃するなどの作業に追われた。従業員の男性（２２）は「東北でも地震があったばかりで怖い」と声を震わせた。

東京科学大の中島淳一教授（地震学）は「今回の震源はフィリピン海プレートが沈み込んでいる場所で、複雑な地下構造の影響を受けやすい。山梨県東部や神奈川県西部などは微小な地震も含めて、地震活動が活発な地域だ」と指摘した。

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政府は２６日夜、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置した。高市首相は、早急に被害状況を把握し、被災者の救命と救助などの災害応急対策に全力で取り組むことを関係省庁に指示した。