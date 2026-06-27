【肉の日】ステーキメニュー3種類が50%増量！「ステーキのあさくま」で6月27日・28日限定開催。

ステーキのあさくまは、2026年6月27日と28日の2日間限定で「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。

「テンダーロイン」「ランプ」も追加

ステーキあさくまの「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日限定で実施されている特別イベント。価格そのままで、肉の量が通常サイズから50％増量します。

これまでは「サーロインステーキ」のみの対象でしたが、今回からきめ細やかな肉質の「テンダーロイン」と、あっさりとしながらも濃厚な「ランプ」も追加され、気分や好みに合わせて3種類の肉から選べるようになりました。

通常店舗では、コーンスープ・牛すじカレー・デザートバーも楽しめる「サラダバー」が付いてきます。

価格は以下の通り。

・サーロインステーキ

100g→150g：2970円

200g→300g：4345円

300g→450g：5335円



・テンダーロインステーキ

100g→150g：3520円

200g→300g：5445円

300g→450g：6985円



・ランプステーキ

100g→150g：2420円

200g→300g：3520円

300g→450g：4345円

サラダバー別店舗の価格

サラダバー別店舗は価格が異なります。サラダバーを希望する場合は「サラダバーセット」（770円）の注文が必要です。

・サーロインステーキ

100g→150g：2200円

200g→300g：3575円

300g→450g：4565円



・テンダーロインステーキ

100g→150g：2750円

200g→300g：4675円

300g→450g：6215円



・ランプステーキ

100g→150g：1650円

200g→300g：2750円

300g→450g：3575円

サラダバー別の店舗は以下の通り。

一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店

鶴見店・西梅田ハービスプラザ店限定メニュー

鶴見店ではサラダバーの提供がなく、内容・価格が異なります。

・サーロインステーキ

120g→180g（50%増量）：2343円

180g→300g（66%増量）：3201円

300g→450g（50%増量）：4389円

また、西梅田ハービスプラザ店はメニュー内容が異なります。詳しくは公式サイトから確認できます。

・「肉の日 お客様感謝デー」実施店舗一覧

【愛知県】藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】岡山大元店

【静岡県】函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】八王子店

【神奈川県】長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】牛久店、学園都市店

【大阪府】西梅田ハービスプラザ店

【京都府】京都伏見店

「肉の日 お客様感謝デー」の詳細は、特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部