【肉の日】ステーキメニュー3種類が50%増量！「ステーキのあさくま」で6月27日・28日限定開催。
ステーキのあさくまは、2026年6月27日と28日の2日間限定で「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。
「テンダーロイン」「ランプ」も追加
ステーキあさくまの「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日限定で実施されている特別イベント。価格そのままで、肉の量が通常サイズから50％増量します。
これまでは「サーロインステーキ」のみの対象でしたが、今回からきめ細やかな肉質の「テンダーロイン」と、あっさりとしながらも濃厚な「ランプ」も追加され、気分や好みに合わせて3種類の肉から選べるようになりました。
通常店舗（サラダバー付き）価格
通常店舗では、コーンスープ・牛すじカレー・デザートバーも楽しめる「サラダバー」が付いてきます。
価格は以下の通り。
・サーロインステーキ
100g→150g：2970円
200g→300g：4345円
300g→450g：5335円
・テンダーロインステーキ
100g→150g：3520円
200g→300g：5445円
300g→450g：6985円
・ランプステーキ
100g→150g：2420円
200g→300g：3520円
300g→450g：4345円
サラダバー別店舗の価格
サラダバー別店舗は価格が異なります。サラダバーを希望する場合は「サラダバーセット」（770円）の注文が必要です。
・サーロインステーキ
100g→150g：2200円
200g→300g：3575円
300g→450g：4565円
・テンダーロインステーキ
100g→150g：2750円
200g→300g：4675円
300g→450g：6215円
・ランプステーキ
100g→150g：1650円
200g→300g：2750円
300g→450g：3575円
サラダバー別の店舗は以下の通り。
一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店
鶴見店・西梅田ハービスプラザ店限定メニュー
鶴見店ではサラダバーの提供がなく、内容・価格が異なります。
・サーロインステーキ
120g→180g（50%増量）：2343円
180g→300g（66%増量）：3201円
300g→450g（50%増量）：4389円
また、西梅田ハービスプラザ店はメニュー内容が異なります。詳しくは公式サイトから確認できます。
・「肉の日 お客様感謝デー」実施店舗一覧
【愛知県】藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店
【三重県】津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店
【岐阜県】羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店
【岡山県】岡山大元店
【静岡県】函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店
【東京都】八王子店
【神奈川県】長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店
【千葉県】南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店
【埼玉県】狭山店、川越店、越谷店、三郷店
【茨城県】牛久店、学園都市店
【大阪府】西梅田ハービスプラザ店
【京都府】京都伏見店
「肉の日 お客様感謝デー」の詳細は、特設ページで確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部