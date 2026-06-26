3000台限定の新型インサイト！約3年半ぶりに新登場

2026年4月17日、ホンダは新型乗用BEV（バッテリー電気自動車）「INSIGHT（インサイト）」の販売を開始しました。



販売終了から約3年半ぶりの新型発売に注目が集まっています。

インサイトは、1999年にホンダ初の量産型ハイブリッドカーとして誕生しました。本格的なハイブリッド車として市場を切り開いたモデルです。

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モーターを補助動力としてエンジンをサポートし、加速と低燃費を両立させるホンダ独自のハイブリッドシステム「ホンダIMAシステム」が搭載されました。

初代インサイトは、ガソリン車としては当時世界トップクラスの超低燃費35km／Lを実現。

世界中からも注目されるハイブリッドとなりました。

その後、2度のフルモデルチェンジを経たインサイトですが、誕生から6年後の2022年12月に一旦販売終了となります。

そして約3年半後の2026年4月、4代目となる新型インサイトが発売されました。

新型インサイトは5ドアのクロスオーバーSUVとなり、歴代初のバッテリー電気自動車（BEV）となりました。

ボディサイズは全長4785mm×全幅1840mm×全高1570mm、ホイールベース2735mmです。駆動方式は2WD（FF）で乗車定員5名です。

外観はシャープなデザインで未来的な印象を与えてくれます。ボディカラーは、「アクアトパーズ・メタリックII」、「ダイヤモンドダスト・パール」「クリスタルブラック・パール」「スレートグレー・パール」「オブシダンブルー・パール」の全5色。

内装はシンプルで落ち着いたデザインとなっており、コックピットも余計な装飾はされておらず、計器類や各種スイッチも視認しやすい配置です。

さらに、ホンダ初の「インテリジェントヒーティングシステム」「アロマディフューザー機能」、室内の雰囲気を盛り上げる「アンビエントライト」「BOSEプレミアムサウンドシステム」が装備され、快適性の高い車内空間となっています。

先進機能では最新の「Honda SENSING（ホンダセンシング）」を標準装備し、高い予防安全性も確保されています。衝突軽減ブレーキ（CMBS）や渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）、駐車サポート機能「Hondaパーキングパイロット」なども嬉しい装備です。

パワートレインには高出力・高トルクを実現したコンパクトなドライブユニットを搭載し、204馬力・310Nmを発揮。航続距離はWLTCモードで535kmを達成しています。

195Ahの大容量薄型バッテリーを搭載し、急速充電時には約40分で80％までの充電が可能です。

また、走行シーンやドライバーの好みに合わせて最適な走りを選択できる「NORMAL」「SPORT」「ECON」「SNOW」の4つのドライブモードを設定。

SPORTモードでは減速時のサウンド制御も行う「アクティブサウンドコントロール」を採用。車両との一体感を音の演出により高めています。

新型インサイトは限定3000台で販売価格（消費税込）は550万円。国のCEV補助金は130万円で補助金を受領すれば420万円。さらに自治体独自の補助金を使えば、300万円台で購入することができます。

また、新車販売オンラインストア「Honda ON」専用としてホワイト内装を設定した「Honda ON Limited Edition」も数量限定で販売されます（ダイヤモンドダスト・パール、クリスタルブラック・パールのみ）。

バッテリー電気自動車、そしてクロスオーバーSUVとして大きく生まれ変わった4代目インサイト。新たな歴史を刻んでいく新型モデルとして注目されています。