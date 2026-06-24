元TOKIOの山口達也氏、芸能界を離れ…都内近郊でバイトしていた「家を建てる一部分のお手伝いを…」
元TOKIOの山口達也氏が24日、自身のYouTubeチャンネル「山口達也チャンネル」の初回配信を行った。芸能界を離れて以降、8年間続けてきたことを明かした。
【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット
「芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと」と題した動画に1人で出演した山口。動画内では荒れ果てた山の手入れをこれまで行ってきたことを明かし、過去に出演した『ザ！鉄腕！DASH！！』での姿を彷彿とさせるように、頭にタオルを巻き、作業着で電動工具などを使って木々を切っていった。
また動画では、芸能界を離れて以降の生活についても言及し、「実家に帰ってバイトをしました」と告白。続けて「そこで建築系、土建屋さんとかのバイトをしてる時にこの格好で実はしていて、何軒か、家を建てる一部分のお手伝いをさせてもらいました」と語り、テロップで「埼玉や都内近郊で家を建てるバイトをしておりました」と表示した。
山口は23日に「YouTubeチャンネルを始めます」と報告し、「今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯」と意気込みをつづっていた。
山口氏は、1972年1月10日生まれ、埼玉県出身。元TOKIOのベースを担当し、1994年に「LOVE YOU ONLY」でCDデビュー。プライベートでは、2008年3月、一般女性と結婚。同年5月に第1子男児、2010年9月に第2子男児が誕生したが、16年8月に離婚した。18年に不祥事で当時の所属事務所を退所し、20年に酒気帯び運転で略式起訴された。23年3月に「株式会社山口達也」を設立し、アルコール依存症の経験を伝える講演活動などを展開している。
【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット
「芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと」と題した動画に1人で出演した山口。動画内では荒れ果てた山の手入れをこれまで行ってきたことを明かし、過去に出演した『ザ！鉄腕！DASH！！』での姿を彷彿とさせるように、頭にタオルを巻き、作業着で電動工具などを使って木々を切っていった。
山口は23日に「YouTubeチャンネルを始めます」と報告し、「今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯」と意気込みをつづっていた。
山口氏は、1972年1月10日生まれ、埼玉県出身。元TOKIOのベースを担当し、1994年に「LOVE YOU ONLY」でCDデビュー。プライベートでは、2008年3月、一般女性と結婚。同年5月に第1子男児、2010年9月に第2子男児が誕生したが、16年8月に離婚した。18年に不祥事で当時の所属事務所を退所し、20年に酒気帯び運転で略式起訴された。23年3月に「株式会社山口達也」を設立し、アルコール依存症の経験を伝える講演活動などを展開している。