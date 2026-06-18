本拠地レイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血もありながら奮闘。今月は左膝の炎症で途中交代した試合もあり、前日のある場面からファンが心配していた。

16日（同17日）は決勝の15号ソロを放っていた大谷。MLB公式Xが公開した別角度からの映像に、心配の声も上がっていた。ダイヤモンドを一周する大谷は、やや足をかばいながらも走っているようにも見えた。

日本ファンは「若干、走り方のテンポが悪い気が」「走り方が不自然」「足庇ってんなぁ」「ちょっと足気にしてない？ 気のせいならいいんだけど」「でも、心配ないと言ってるので信頼してます」「走り方おかしいよね？」「走り方がいつもと違うような…」「よく見るとぎこちない」などと不安を抱えたように反応していた。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で、7回に左膝の炎症のため代打を送られている。検査で異常はなかったものの、翌日は休養。17日（同18日）も投手に専念する予定だったが、6回に代打で登場し、遊ゴロだった。



（THE ANSWER編集部）