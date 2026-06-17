暑い日に欠かせないのがエアコンの冷房です。設定温度は何度にしていますか?

【図で見る】首都圏鉄道各社の車内の設定温度

週末は梅雨空が戻り蒸し暑さアップ

坂口愛美 気象予報士:

17日は晴れたのと、フェーン現象の影響なども相まって、北日本を中心に各地で気温が上がりました。



東京は28.6℃と7月上旬並みでしたが、最小湿度が30%台だったので、どちらかというとカラッと過ごしやすい陽気だったのではないかと思います。

ただ、これは一旦きょうまでだと思ってください。今後の天気を見ると、沖縄はあす（18日）から晴れ続きとなりそうです。梅雨明けも近そうですね。

鹿児島はまだまだしばらく梅雨空が続きます。梅雨前線は北上していきますので、本州なども、だいぶ曇りや雨の日が増えていきます。まだ梅雨入りしていない東北南部、北部、北陸なども、だいぶ梅雨空らしい天気となっていきそうです。もう平年日は過ぎているので、いつ梅雨入りしてもおかしくありません。

東京はあすの朝は雨が降り、あさって（19日）は日差しが戻りますが、その後も梅雨空が続きます。



東京の最高気温はきょうは上がりましたが、ここからジグザグと、平年を上回ったり下回ったりしていきそうです。



21日は予想最高気温が22℃となっていますが、あすから前線が近づいてくるため、最小湿度が80%に上がる予想です。暑くも寒くもなく、ジメッとすると思います。

電車の冷房＆弱冷房の設定温度は各社バラバラ 大江戸線はなぜ低め?

井上貴博キャスター:

ここからは、冷房の設定温度の話に移ります。

東海道・山陽新幹線の「ひかり」は2026年7月〜8月、3号車（自由席）に弱冷房車を試験導入することが発表されています。設定温度は他の車両のプラス2℃だそうです。

弱冷房車が日本で初めて導入されたのは1984年6月、京阪電鉄だと言われています。お客さんから「冷房が効きすぎている」「もうちょっと多様であっていいんじゃないか」といった声を受けての措置だったそうです。



当時の京阪電鉄は冷房車で28℃、弱冷房車で30℃だったということで、今考えると、ある程度高めに設定されていたことがわかります。

では、今の電車はどういうふうに設定されているのでしょうか。

【首都圏鉄道各社 車内の設定温度】（各社HPより）

●JR東日本:車両・線区ごとに異なる

●東京メトロ、京王電鉄、東急電鉄など:冷房26℃/弱冷房28℃

●都営地下鉄浅草・三田・新宿線:冷房25℃/弱冷房28℃

●都営地下鉄大江戸線:冷房22℃/弱冷房24℃

JR東日本は、車両と線区ごとに変えているそうです。車両ごとに混雑状況が違うため、車内のセンサーによって、混雑が激しいところは少し設定温度を下げるなどしているといいます。

一方で都営地下鉄大江戸線は、各社の冷房の基準値よりも弱冷房が低く設定されています。



なぜかというと、大江戸線は地下に通すうえで建設費用を少しでも抑えるため、本来掘るトンネルの大きさよりも小さいトンネルにしました。小さいトンネルに通すためには車両も小さくする必要があり、車両が小さいと熱気がこもってしまいがちなので、設定温度を下げることにしたそうです。



実際、東京の一般的な地下鉄の1両の定員は150人ぐらいなのですが、大江戸線は1両100人です。天井も低く、人に当たらないよう中吊り広告を折り畳んでいるくらい小さい車両なので、この設定温度にしているのだそうです。

車内温度を確認できる鉄道アプリも?

井上キャスター:

トルコ出身のユルマズさんは、日本とトルコで文化の違いを感じることはありますか?

エコノミスト エミン・ユルマズさん:

日本は基本的にちょうどいい温度だと思います。



シンガポールなどに行くとものすごく寒いですし、フィリピンなどの東南アジアは、ガンガンにエアコンをかけています。日本は25℃や22℃でも普通だと思いますし、過ごしやすいです。私はシンガポールに行くたびに風邪をひきます。



暑い国だとジャケットなども持って行っていないので、汗をかいてレストランの中に入ると、冷房が強く効いていて風邪をひくこともあります。

井上キャスター:

日本は多様なニーズに応えるために弱冷房車がありますが、たとえば阪急電鉄は、温暖化が進んだことで、2026年4月からは2両→1両に少なくすると発表しています。

あとは日本のサービス精神を感じるような、車内温度を確認できる鉄道アプリがあります。



小田急電鉄は一部車両、東急電鉄は田園都市線の一部車両に対応しており、弱冷房を希望する方は、ピンポイントで狙って乗ることができます。



こういうアプリも活用してみてはいかがでしょうか。

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＜プロフィール＞

エミン・ユルマズさん

エコノミスト トルコ出身

東京大学工学部卒業後、大手証券会社に勤務

現在は世界情勢の変動から経済を分析・発信