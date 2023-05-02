²Æ¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤º½ë¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÎäË¼¼Ö¤Î¤Û¤«¤Ë¼åÎäË¼¼Ö¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÄÌ¾ï¤ÎÎäË¼¼Ö+2ÅÙ=¼åÎäË¼¼Ö¡©²ÆÁ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áá¤¯¤â³ÆÃÏ¤Ç²ÆÆü¡¢½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï30ÅÙ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉáÃÊ¤Î°ÜÆ°¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Îó¼ÖÆâ¤ÎÎäË¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À