未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、彼氏や結婚、子どもについて赤裸々に告白した。

【映像】今森まや、ベッドでの無防備な姿

「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなど、俳優として活躍してきた今森。

しかし、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。

その後、新たに開設したInstagramアカウントで、ベッドでの無防備な姿や素肌を大胆に見せた写真など、日常の様子を発信。

今森まや、ファンからの質問に赤裸々回答

2026年6月10日は、ストーリーズを更新。以下のようにファンとのやりとりを見せ、彼氏や結婚、子どもについて赤裸々に告白した。

Q「彼氏いますか？」

A「人間の彼氏いませええええええええええええええええん ほんとに本当にいません」

Q「僕が今森ちゃんと結婚できる可能性ある？」

A「付き合うとか結婚とか以前に付き合ってる途中にまやに疲れて まやが振られる可能性が98％くらいだから 結婚できる可能性は0.2％」

Q「10年後どうなってそう？」

A「子供がたーくさんほしい 7人くらい欲しい」

（『ABEMA NEWS』より）