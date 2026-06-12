“未成年飲酒で契約解除”今森まや（20）、「彼氏」「結婚」「子ども」について赤裸々に告白
未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、彼氏や結婚、子どもについて赤裸々に告白した。
「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなど、俳優として活躍してきた今森。
しかし、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。
その後、新たに開設したInstagramアカウントで、ベッドでの無防備な姿や素肌を大胆に見せた写真など、日常の様子を発信。
今森まや、ファンからの質問に赤裸々回答
2026年6月10日は、ストーリーズを更新。以下のようにファンとのやりとりを見せ、彼氏や結婚、子どもについて赤裸々に告白した。
Q「彼氏いますか？」
A「人間の彼氏いませええええええええええええええええん ほんとに本当にいません」
Q「僕が今森ちゃんと結婚できる可能性ある？」
A「付き合うとか結婚とか以前に付き合ってる途中にまやに疲れて まやが振られる可能性が98％くらいだから 結婚できる可能性は0.2％」
Q「10年後どうなってそう？」
A「子供がたーくさんほしい 7人くらい欲しい」
（『ABEMA NEWS』より）