試合後にロバーツ監督が負傷の深刻度について説明した

【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、7回に左膝の炎症により途中交代した。一時は重傷も懸念されたが、試合後にロバーツ監督が深刻な状態ではないと説明し、ファンから安堵の声が殺到している。

第1打席で四球を選ぶと、0-0で迎えた3回の第2打席では低めのスイーパーを体勢を崩されながらも右中間スタンドへ13号ソロを叩き込んだ。その後も右前打と四球で全打席出塁したが、2点リードの7回1死一、二塁の絶好機で突如として代打を送られて交代。球団から「左膝の炎症」と発表され、場内は騒然となった。

試合後、ロバーツ監督は負傷の深刻度について「高くない」と明言した。「彼が膝裏、そして少しハムストリングに問題を抱えていると言われた。だから、賢明な判断をしたかった」と予防的措置による交代だったと説明。翌日からのホワイトソックス戦についても「出場できることに自信はある」と語った。痛めた原因については「二盗を試みたときだろう」と推測している。

もし大谷が離脱となれば、チームだけではなくファンの心の拠り所がなくなる可能性もあった。少なくとも、ロバーツ監督の言葉からは重症ではないことが分かり、胸をなでおろすファンが続出した。

SNS上では「よかったです 無理はされないでほしい」「世界一嬉しい」「嬉しいニュースだけど、明日くらいは休んでくれよ」「ひとまず出場できそうで安心」「良かった、重症ではなさそうですね」「ああああ泣きそう」「とりあえずは大丈夫そうかな」「大谷さん大丈夫そう良かった」といった声が相次いだ。（Full-Count編集部）