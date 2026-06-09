『信長の野望』シリーズ新作『飛翔』今冬に発売 【ニンダイ】
任天堂は9日、新情報を発表する『ニンテンドーダイレクト』（ニンダイ）を配信し、ゲームの新情報を発表した。シリーズ最新作『信長の野望･飛翔』が、Nintendo Switch 2とNintendo Switchで今冬に発売されることが発表された。
【動画】公開された『信長の野望』シリーズ新作の映像
「信長の野望」シリーズは、織田信長や武田信玄といった戦国大名となり天下統一を目指す、歴史シミュレーションゲーム。1983年に1作目が発売されて以降、シリーズが続いている。
今回の新作は、『生きろ、「大義」のために。』がキャッチコピーとなっている。
2025年6月に発売した新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の発売から1年経過したタイミングでの配信で、『ニンダイ』では近年、『トモダチコレクション』、『リズム天国』などの新作発表や『カービィのエアライダー』、『ゼルダ無双 封印戦記』などの情報を発表していた。
【動画】公開された『信長の野望』シリーズ新作の映像
「信長の野望」シリーズは、織田信長や武田信玄といった戦国大名となり天下統一を目指す、歴史シミュレーションゲーム。1983年に1作目が発売されて以降、シリーズが続いている。
今回の新作は、『生きろ、「大義」のために。』がキャッチコピーとなっている。
2025年6月に発売した新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の発売から1年経過したタイミングでの配信で、『ニンダイ』では近年、『トモダチコレクション』、『リズム天国』などの新作発表や『カービィのエアライダー』、『ゼルダ無双 封印戦記』などの情報を発表していた。