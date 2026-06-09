



レースアップとローファー風サンダル

コーディネートの完成度を左右する足元。今シーズン狙いたいのは、スタイリング全体をスマートに引き締めてくれる「紳士なレースアップ」と、きちんと感をキープしつつ適度な抜け感をもたらす「甲深サンダル」。カジュアルにもキレイめにも振れる、実力派をピックアップ。







はくほどなじむカウレザーのくたっと感

黒レースアップシューズ（1） ／YOAK（UTS PR） 通気性良好で蒸れにくい。無駄を削ぎ落とした美しさが際立つ、究極にミニマムな黒。上質なレザーの質感が、いつものデニムやスラックスをワンランク上の表情へと引き上げてくれる。







ぽってりフォルムを透けで軽快に

ミュール（0.5） ／スペルタ（フラッパーズ） 細身の三つ編みストラップがささいな飾り気。甲深のホールド感と、バックスタイルで魅せる抜け感のギャップが絶妙。軽やかな素材感が、夏の足元にクラシカルな品格を連れてきてくれる。







（靴のプライスなど詳細へ）

≫【全15足の一覧へ】 稼働率の高い「レースアップローファー」 ローファーのようなサンダル」の新名品