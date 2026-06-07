◆競泳 ▽日本選手権 最終日（７日、東京アクアティクスセンター）

女子５０メートル平泳ぎは日本記録保持者の鈴木聡美（ミキハウス）が３０秒３９で優勝した。女子最多９連覇と１００メートル、２００メートルと合わせ今大会の３冠を達成した。３５歳のベテランが歴史に名を刻んだ。

前半は横並びの展開だった。２５メートル付近からギアを上げ、２位の選手に約１秒をつけて９連覇を果たした。３月にも代表選考を兼ねる日本選手権を行い、８月にはパンパシフィック選手権、９月には愛知・名古屋アジア大会を控えるという調整が難しいタイミング。多くの選手がタイムや順位に苦労したが、派遣標準記録（３０秒３３）に迫る好タイムをマーク。「よく考えたら私すごいことをやっている。ここまで来たら２ケタ（連覇）をどんどん狙っていきたい」と快挙達成直後に、入江陵介が持つ大会最多１０連覇超えを宣言した。

１２年ロンドン五輪では２００メートルで銀メダル、１００メートルと４００メートルメドレーリレーで銅メダルを獲得。日本競泳女子史上初の１大会で３個のメダルを獲得した。唯一、日本記録を持つ５０メートルは２８年ロサンゼルス五輪で正式種目に採用。初めて日本選手権で泳いだ種目も５０メートルだった。この種目は「楽しい」とシンプルに魅力を語った。短い距離だからといって楽ではなく、難しさや力強さもある。「そういったところを、見ている皆さんに楽しさが伝わったら。あとは記録の楽しみも見せられたら」と約３０秒という短い時間に込める思いを語った。

最大の目標はロス五輪。４度目の出場と、１６年ぶりのメダル獲得をターゲットとする。初の五輪種目となり、選考方法や世界のレベルの高さには常に気を配っている。「その辺を楽しむためには、より洗練されたスピード感やパワーが必要になる。選考に向けて頑張るためには、私の場合、１００も２００も全部生きてくる。固執することなく、コンスタントにマルチに頑張れたら」。パワフルな３５歳はまだまだ進化していく。