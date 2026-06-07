気象庁が6月7日、東海地方と関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。これからの季節は気温だけでなく湿度も高くなります。そんな中、食中毒に注意するよう、政府広報オンラインの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。

【要注意】手洗いだけじゃダメ！？ これが「食中毒」を防ぐ3つの“対策”です！

公式アカウントは「気温や湿度が高くなる時期は、細菌が原因となる食中毒に注意が必要です」と投稿し、「急な腹痛や下痢、嘔吐（おうと）…その症状、食中毒が原因かもしれません」と注意喚起。

その上で「予防の基本は、細菌を『つけない』『増やさない』『やっつける』です」と明かし、次の対策を解説しています。

■細菌を「つけない」

・調理前や、生の肉・魚、卵などを取り扱う前後は必ず手を洗い、原因菌やウイルスを食べ物に付けない。

■細菌を「増やさない」

・細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になるため、肉や魚などの生鮮食品や総菜などは、購入後できるだけ早く冷蔵庫（10度以下）や冷凍庫（マイナス15度以下）に入れて増殖を抑える。

■細菌を「やっつける」

・加熱調理する食品はしっかり加熱する。特に肉類は、中心部を75℃で1分以上加熱することが目安。