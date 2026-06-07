実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、作家・乙武洋匡氏（50）のことを「勝ち組」だと思う理由について語った。

乙武氏は「どう見ても不利なカードで生まれてきた本人が、『私は配られたカードで勝負する』と言ってのける気概は大事だと思う。ただし、社会の側や、特に政治に携わる人が、『配られたカードで勝負しろ』と当事者に言うのは筋違いだし、無責任ですよね」と私見を展開する。また「『どんなカードが配られても公平に勝負ができる社会』理想論だと言われるのはわかっていますが、あくまで私はそうした社会に少しでも近づけていきたいと思っています」とつづっていた。

すると「社会の役に立てないなら自然淘汰されていくのが最適だと思う」といったコメントが寄せられた。これに乙武氏は「『社会の役に立てないなら自然淘汰』『社会の役に立てないなら自然淘汰』『社会の役に立てないなら自然淘汰』今日一日、この言葉が頭から離れそうにありません。時代が違えば、生まれた瞬間に“淘汰”されていてもおかしくなかった身として、『私に何ができるのか』、問い続けていきたいと思います」としていた。

このやりとりを受けて、乙武氏と親交の深いひろゆき氏は「“自然淘汰“は繁殖したものが勝ちという意味なので、無職でもネズミでもゴキブリでも増えた種が勝ちという意味です。五体不満足一本大満足さんは勝ち組」と3人の子供がいる乙武氏を“勝ち組”と表現したが、これに乙武氏は「褒められて……るよな？」とつづっていた。