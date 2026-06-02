【ロジクール】静音＆高速スクロール！進化したワイヤレスマウスで作業効率UP！Amazonで販売中！
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【ロジクール】3台接続OK！静音＆高精度ワイヤレスマウスで快適操作！Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
このワイヤレスマウスは、長文やWebページを素早く移動できる独自のSmartWheelを搭載。クリック音を90%軽減する静音設計で、仕事の生産性を大幅に向上させます。3台までのデバイスを簡単に切り替えられるEasy-switch機能も魅力です。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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勢いよく回すと高速スクロールへ自動で切り替わるSmartWheelは、長い文書やWebページをスピーディーに閲覧。仕事の効率を格段に高める機能が搭載されている。
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独自の静音技術SilentTouchにより、クリック感はそのままにクリック音を90%軽減。静かな環境での作業や集中したい時に最適である。
Easy-switch機能により、3台までの接続デバイスをボタン操作だけで簡単に切り替え可能。複数のデバイスやOSをスムーズに使いこなせる。
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BluetoothまたはLogi Bolt接続に対応し、混雑した環境でも安定した接続を実現。DPI切り替えスイッチでカーソル速度を調整し、用途に合わせた最適なトラッキング精度を得られる。
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