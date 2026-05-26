英プレミアリーグ

海外サッカー、イングランド1部ブライトンは現地24日、本拠地でマンチェスター・ユナイテッドとのリーグ最終戦に臨み、0-3で敗れた。日本代表MF三笘薫は怪我のため欠場となったが試合中、現地サポーターが捧げたアクションが話題に。中継映像でも映った光景に日本ファンの感動を誘った。

三笘は9日に行われたイングランド・プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を負傷。今季絶望となる大怪我を負い、北中米ワールドカップ期間中の復帰も困難に。15日に発表された日本代表メンバーから落選した。

本拠地での最終戦。三笘の姿はなかった。それでも背番号「22」にちなみ、前半22分になった瞬間、客席のファンが一斉に拍手。中継したU-NEXTの実況も「スタンドから大きな拍手が起きています。これは22番を背負う三笘薫をサポートするブライトンサポーターのアクションです。ファンが呼び掛けていたんですよね」と説明していた。

この一戦前、1人のブライトンファンがSNS上でこの行動を呼びかけネット上で拡散。英スポーツメディア「サセックス・ワールド」では「ブライトンのファンたちが、負傷した日本代表ワールドカップスター、カオル・ミトマに向けて素晴らしい応援企画を計画」との見出しで詳細が報じられていた。

ネット上の日本ファンからは「ブライトンサポーター 三笘への拍手有難う！」「22分、アメックススタジアムに拍手。三笘さん……」「三笘さんへの拍手 感動」「三笘選手への励ましの拍手」「三笘のための拍手見て泣いてる」との反応が寄せられていた。

今季はリーグ戦25試合に出場し、3得点1アシストを記録。ブライトンは今季リーグ戦を8位で終え、来季UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）への出場権を獲得した。



（THE ANSWER編集部）