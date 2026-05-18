「LAでもかましてる」ちゃんみな、美腹筋際立つライブショットに反響「全てにおいて一番カッコ良かった」
ラッパーでアーティストのちゃんみなさんは5月18日、自身のInstagramを更新。腹筋が際立つ衣装を着用したライブショットを公開しました。
【写真】ちゃんみなの美腹筋際立つステージ衣装
コメントでは「ちゃんみなはやっぱ迫力あるな〜」「美奈ちゃん安定に輝いてるね」「ちゃんみなバチバチかっこよすぎ 大好き」「ちゃんみなさんのかっこいいパフォーマンスを見れて本当に嬉しいです、すーっごく楽しかったですありがとうー！！」「生きる元気をもらった」「全てにおいて一番カッコ良かった」「LAでもかましてるぅぅぅ ガチ最高」「髪色可愛い!!!」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ちゃんみなの美腹筋際立つステージ衣装
「やっぱ迫力あるな〜」ちゃんみなさんは「Thank you LA!! ZIPANGU! I love you all so much!!」とつづり、11枚の写真を投稿。ブルーのグラデーションロングヘアをなびかせ、ステージ上でパフォーマンスをする姿です。露出の多いセクシーな衣装で、ダイナミックに体を反らせるポーズなどが見られます。おなか周りがあらわになっており、美しい腹筋が際立っています。
美腹筋際立つライブショットはほかにも！4月6日にも、腹筋が際立つ衣装を着用したライブショットを披露していたちゃんみなさん。こちらもとても美しく、格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)