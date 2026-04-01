『葬送のフリーレン』、エイプリルフールに投稿した「三級魔法使いのセリフ」が話題に!「今日一日使いまくります」「汎用性が高すぎる」
『葬送のフリーレン』公式X(@FRIEREN_PR)は、4月1日に「嘘がわかった時にどうぞ」のテキストともに一枚の画像をポストした。エイプリルフールである4月1日、各アカウントがエイプリルフールのネタをポストする中、シンプルな投稿に3万以上のいいねが寄せられている。
嘘がわかった時にどうぞ。 pic.twitter.com/bbjLy0KLc7- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) March 31, 2026
「でも一つわかったことがある。嘘ついてんな テメェ。」というセリフは、漫画『葬送のフリーレン』第44話 隕鉄鳥奪還（シュティレだっかん）」で一級魔法使い試験を受験する三級魔法使い・ラヴィーネが、二級魔法使い・リヒターと対峙したときのもの。エイプリルフールである今日、何度も脳裏によぎりそうなワンシーンだ。
ファンからは「今日(4/1)一日使いまくりますね。」「汎用性が高すぎる」「今日は多く使えそうw」と感謝の声(?)が続々と寄せられている。
嘘がわかった時にどうぞ。 pic.twitter.com/bbjLy0KLc7- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) March 31, 2026
ファンからは「今日(4/1)一日使いまくりますね。」「汎用性が高すぎる」「今日は多く使えそうw」と感謝の声(?)が続々と寄せられている。