NY在住20年超の日本人ラッパーが問う！ Omen44「Da Games People Play」

記事ポイント NYで20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が移民視点でアメリカ社会に切り込むニューシングル大統領スピーチとキング牧師の演説の対比から始まる鮮烈な楽曲構成ヒップホップの本質を体現しながら日米コミュニティをつなぐアーティストの集大成 NYで20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が移民視点でアメリカ社会に切り込むニューシングル大統領スピーチとキング牧師の演説の対比から始まる鮮烈な楽曲構成ヒップホップの本質を体現しながら日米コミュニティをつなぐアーティストの集大成

ニューヨークを拠点に20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が、アメリカ社会の現状に鋭く切り込むニューシングル「Da Games People Play」を2026年3月24日にリリースしました。

移民アーティストならではの視点で、混沌とするアメリカ情勢をリアルに描き出す楽曲となっています。

制作中のアルバム「u.s.」からの先行シングル第一弾で、プロデューサーにはThe Buffalozを迎えています。

Omen44「Da Games People Play」

アーティスト：Omen44楽曲名：Da Games People Playリリース日：2026年3月24日プロデューサー：The Buffaloz収録予定アルバム：u.s.

楽曲の特徴

「Da Games People Play」は、現大統領のスピーチの一節「私はベストな言葉を知っている」という引用から始まります。

この言葉は、公民権運動の象徴として知られるMartin Luther King Jr.の歴史的演説「I Have a Dream」との鮮烈な対比として機能し、リスナーに強烈なインパクトを与えています。

「言葉のアート」とも呼ばれるヒップホップにおいて、言葉をどう紡ぎ、どう響かせるかを問いかける、Omen44による宣戦布告ともいえる1曲です。

女性バックコーラスによる美しいメロディーが、エゴのなさとより良い世界を願うメッセージを強調し、楽曲全体にバランスをもたらしています。

移民の視点が映し出すアメリカのリアル

混沌とする現在のアメリカ情勢の中、不法移民問題はビザ保持者や合法移民にもその影響が広がり始めています。

Omen44は、日本からの移民アーティストとして自らのリスクを顧みず、こうした状況にリリックで切り込んでいます。

ヒップホップは元来、貧困や差別、暴力といった社会問題に声を上げ、コミュニティの存在と現状を表現するための文化的手段として生まれています。

オリジネーターであるアメリカ黒人のカルチャーを追求するため渡米して以来、Omen44はリリックを英語に統一し、現場とストリートカルチャーの中で数多くの経験を重ねています。

「Da Games People Play」は、そうした歩みの中で培われた視点と移民の視点から、アメリカのリアルを映し出すと同時にヒップホップの本質を体現する楽曲です。

Omen44のプロフィール

幼少期から11歳までをアメリカのテキサス州で過ごし、日本に帰国後、ヒップホップと出会いラップを始めています。

神戸を拠点に活動する中でDJ KRUSHに影響を受け、トリップホップの聖地イギリスも訪れています。

19歳で単身アメリカへ渡り、ニューヨークへ拠点を移しています。

黒人コミュニティと真剣に向き合うためリリックは全て英語で統一し、5パーセンターズの一員としても活動しています。

Smif-n-Wessun、Sadat X、Craig G、Camp-loなどとの共作や、Large Professor、Marley Marlからの楽曲提供を受けるなど、世界的に知られるアーティスト達からも信頼を集めています。

日本側ではBuddha BrandファミリーやMEGA-Gともリンクし、日本人とローカルアーティストをつなぐイベントの開催や能登半島地震の被災者への募金活動など、日米の架け橋として双方のコミュニティに貢献しています。

NYで20年以上にわたりストリートカルチャーの最前線で活動してきたOmen44だからこそ描けるアメリカのリアルが、この楽曲には凝縮されています。

大統領スピーチとキング牧師の演説の対比という大胆な構成が、ヒップホップの「言葉の力」を改めて突きつけます。

移民アーティストとして日米をつなぎながら社会に声を上げ続ける姿勢が、楽曲の説得力を支えています。

Omen44「Da Games People Play」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Da Games People Play」はどのような楽曲ですか？

A. NY在住20年超の日本人ラッパーOmen44が、移民の視点からアメリカ社会の現状に切り込むニューシングルです。The Buffalozがプロデュースを手がけ、現大統領のスピーチとMartin Luther King Jr.の「I Have a Dream」の対比から始まる構成となっています。

女性バックコーラスの美しいメロディーが楽曲全体にバランスをもたらしています。

Q. Omen44とはどのようなアーティストですか？

A. 幼少期をテキサス州で過ごし、19歳で単身渡米してニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーです。

リリックを全て英語で統一し、Smif-n-WessunやSadat Xなど世界的アーティストとの共作実績があります。

日本とNYの架け橋としてイベント開催や募金活動にも取り組み、双方のコミュニティに貢献しています。

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