大阪市内でおととい25日に捕獲された「シカ」。きょう27日午後に、受け入れを申し出た大阪府能勢町の温泉施設に移送されました。

【写真を見る】【速報】大阪市内で捕獲の「迷いシカ」が能勢温泉へ移送 奈良県は受け入れ難色も…保護の経験ある温泉施設へ引き渡し 当面は非公開に

おととい3月25日、大阪市城東区にある大阪府警の施設の敷地内で捕獲されたシカ。

奈良公園から大阪市内に移動した可能性が指摘されていて、引き取りをめぐって大阪市と奈良県が協議したものの、奈良県側が難色を示しました。

シカは大阪市の動物管理施設「おおさかワンニャンセンター」で一時保護されていましたが、今日27日午後、大阪府能勢町の能勢温泉に移送されました。

大阪市によると、多数の受け入れ申し出があったということですが、能勢温泉が過去に野生のシカを保護した経験があることや、柵で囲った広いシカの居場所が準備されたことなどから引き渡しを決めたということです。

能勢温泉は当面、シカの一般公開は行わないとしています。