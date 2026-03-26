乃木坂46川崎桜、1st写真集「エチュード」発売前重版決定
【モデルプレス＝2026/03/26】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売前重版が決定した。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美肌輝くフィギュアスケート姿
本作は情報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、公式Xのフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は2800万回を超えている。現在、公式Xのフォロワー数は13万人を突破。近年のソロ写真集アカウントとしては異例の伸びを見せている。
また、全国13書店でのパネル展開催も決定。これは「坂道グループ」のソロ写真集史上最大規模となる。さらに、誕生日当日に特典が届く「お誕生日カード」企画や、自身の名前にちなんだ2書店での「かわさき×さくら展」など、ユニークな施策も次々と発表されており、発売に向けてさらなる盛り上がりを見せている。本作はフランスのニースとパリの2都市でロケを敢行。22歳という年齢ならではの「大人びた表情」と「無垢な少女の素顔」が同居する、川崎の多面的な魅力を凝縮した1冊となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜1st写真集「エチュード」発売前重版決定
本作は情報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、公式Xのフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は2800万回を超えている。現在、公式Xのフォロワー数は13万人を突破。近年のソロ写真集アカウントとしては異例の伸びを見せている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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