ユニクロUの新作「1500円とは思えない完成度」「無難だけど確実に役立つ一着」迷わず買うべき“7つの傑作アイテム”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロU2026春夏のマストバイアイテム7選
今回はユニクロU2026春夏のマストバイアイテムを7点紹介します。ラインナップがかなり良いシーズンですが、種類が多くて何を買うべきか迷う人も多いはず。
そこで今回は、これを買っておけば間違いないというアイテムを厳選してピックアップ。コスパよくおしゃれなアイテムを揃えたい人にとっては絶好のタイミングです。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の7アイテムです。
・ショートブルゾン 7990円
・リラックスフィットジャケット（セットアップ） 7990円
・タックワイドパンツ（セットアップ） 3990円
・スキッパーポロセーター 3990円
・ワイドテーパードジーンズ 4990円
・タンクトップ 1500円
・スウェットカーブパンツ 3990円
・テープベルト 2990円
◆▼ショートブルゾン
まず紹介するのはショートブルゾン。今季トレンドの襟付きブルゾンで、1着は持っておきたいアイテム。まだ持っていない人はここで逃すとかなりもったいない一着です。
デザインはシンプルながら、大きめのダブルポケットで程よく主張あり。シルエットはリラックスフィットで着丈は短め、まさに今っぽいバランスです。
素材はナイロンとコットンの混紡素材で、ややシワ感のある表情。黒でものっぺり見えにくく、地味になりにくいのがポイントです。
◆トレンドのアウターをゲットしたい方に
襟付きなので小顔効果もあり、着るだけで全体のバランスが整いやすい。デートから普段使いまで幅広く対応できる万能アウターです。
シルエットは身幅にゆとりがあり、着丈はやや短め。袖はほどよくボリュームがあり、トレンドのボックス寄りシルエット。
サイズはワンサイズアップ推奨です。トレンドのアウターをゲットしたい方にオススメです。
◆▼リラックスフィットジャケット＋タックワイドパンツ
次に紹介するのはセットアップ（リラックスフィットジャケット＋タックワイドパンツ）。上下で約1万3000円という価格で揃うコスパの高さが魅力。
今季はクラシカル回帰の流れでセットアップが主役になっていますが、意外と持っている人は少ないジャンルです。
ポイントは「スーツ見えしないこと」。このセットアップはゴージラインが低めで、パッチポケット仕様、ウエストの絞りもないためカジュアル寄りのバランスになっています。
◆春〜初秋まで使える軽めのセットアップ
パンツもタック入りでややワイドなシルエットになっていて、全体的にラフさを残しつつ大人っぽさもキープ。素材はコットンとナイロンで、適度なハリと微光沢があります。
春〜初秋まで使える軽めのセットアップです。ジャケットはやや着丈長めのロング気味、1ボタン仕様で今っぽいバランス。パンツはゆったりしたワイドシルエットで、セットで着るだけでコーデが完成します。
サイズは上下ともワンサイズアップ推奨。ラフに着用できるセットアップを探している方にオススメです。
◆▼スキッパーポロセーター
次に紹介するのはスキッパーポロセーター。かなり無難で使いやすい一着。ポロシャツの中でも特に取り入れやすいタイプです。
夏はTシャツ一辺倒になりがちですが、それだけだとどうしても単調になりやすい。そこでポロシャツを1枚持っておくと変化がつきます。
このアイテムはボタンのないスキッパー仕様で、通常のポロよりも大人っぽい印象。素材もカノコではなくドライタッチな生地で、スポーティさが抑えられています。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロU2026春夏のマストバイアイテム7選
今回はユニクロU2026春夏のマストバイアイテムを7点紹介します。ラインナップがかなり良いシーズンですが、種類が多くて何を買うべきか迷う人も多いはず。
今回、紹介するのは以下の7アイテムです。
・ショートブルゾン 7990円
・リラックスフィットジャケット（セットアップ） 7990円
・タックワイドパンツ（セットアップ） 3990円
・スキッパーポロセーター 3990円
・ワイドテーパードジーンズ 4990円
・タンクトップ 1500円
・スウェットカーブパンツ 3990円
・テープベルト 2990円
◆▼ショートブルゾン
まず紹介するのはショートブルゾン。今季トレンドの襟付きブルゾンで、1着は持っておきたいアイテム。まだ持っていない人はここで逃すとかなりもったいない一着です。
デザインはシンプルながら、大きめのダブルポケットで程よく主張あり。シルエットはリラックスフィットで着丈は短め、まさに今っぽいバランスです。
素材はナイロンとコットンの混紡素材で、ややシワ感のある表情。黒でものっぺり見えにくく、地味になりにくいのがポイントです。
◆トレンドのアウターをゲットしたい方に
襟付きなので小顔効果もあり、着るだけで全体のバランスが整いやすい。デートから普段使いまで幅広く対応できる万能アウターです。
シルエットは身幅にゆとりがあり、着丈はやや短め。袖はほどよくボリュームがあり、トレンドのボックス寄りシルエット。
サイズはワンサイズアップ推奨です。トレンドのアウターをゲットしたい方にオススメです。
◆▼リラックスフィットジャケット＋タックワイドパンツ
次に紹介するのはセットアップ（リラックスフィットジャケット＋タックワイドパンツ）。上下で約1万3000円という価格で揃うコスパの高さが魅力。
今季はクラシカル回帰の流れでセットアップが主役になっていますが、意外と持っている人は少ないジャンルです。
ポイントは「スーツ見えしないこと」。このセットアップはゴージラインが低めで、パッチポケット仕様、ウエストの絞りもないためカジュアル寄りのバランスになっています。
◆春〜初秋まで使える軽めのセットアップ
パンツもタック入りでややワイドなシルエットになっていて、全体的にラフさを残しつつ大人っぽさもキープ。素材はコットンとナイロンで、適度なハリと微光沢があります。
春〜初秋まで使える軽めのセットアップです。ジャケットはやや着丈長めのロング気味、1ボタン仕様で今っぽいバランス。パンツはゆったりしたワイドシルエットで、セットで着るだけでコーデが完成します。
サイズは上下ともワンサイズアップ推奨。ラフに着用できるセットアップを探している方にオススメです。
◆▼スキッパーポロセーター
次に紹介するのはスキッパーポロセーター。かなり無難で使いやすい一着。ポロシャツの中でも特に取り入れやすいタイプです。
夏はTシャツ一辺倒になりがちですが、それだけだとどうしても単調になりやすい。そこでポロシャツを1枚持っておくと変化がつきます。
このアイテムはボタンのないスキッパー仕様で、通常のポロよりも大人っぽい印象。素材もカノコではなくドライタッチな生地で、スポーティさが抑えられています。