お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。歌手で妻の森山奈歩（54）とのフットワークの軽さを絶賛した。

妻の奈歩は酒豪として知られる。小木は「俺が寝ているのに電話かかってくるのよ。奥さんから。『小木に合う友達がいるから、今から来なよ』って言われて。俺、寝てるし、明日も早いから。タクシーで20分ぐらいの距離よ？ 『来な来な、小木に合うから』って。そんなに俺、友達いらないし」と状況を説明。妻からの電話は深夜2、3時だという。

続けて「向こうも酔っぱらってるから。そのぐらい平気で電話かかってくるのよ。『無理だよ』って言ってるうちに、急に誘われなくなったの。そしたら、帰ってこなくなっちゃって。朝、昼まで。夕方とか。昼からまた飲みに行くからね、帰ってきてからすぐ」と語った。

パーソナリティーの女優田中みな実（39）から「体力ありますね？」と聞かれると、小木は「だから死ぬんだと思う。パッタリいくと思うよ。おかしいもん。同い年だし、俺と」と言いつつも「羨ましくてさ。。尊敬しちゃう。いろんな人と出会って。幸せそうなのよ」と絶賛した。

小木と奈歩は06年に結婚。09年に第1子女児を出産し、現在は海外留学中。奈歩の母は森山良子、異父弟は歌手の森山直太朗。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。