[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](フクアリ)

※19:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 23 鈴木椋大

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 5 小林祐介

MF 8 津久井匠海

MF 32 天笠泰輝

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 20 石川大地

FW 30 松村拓実

控え

GK 35 若原智哉

DF 3 久保庭良太

DF 28 河野貴志

DF 46 齋藤隼士

MF 6 エドゥアルド

MF 33 猪狩祐真

MF 37 姫野誠

MF 41 安井拓也

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 42 橋本健人

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

MF 37 小泉慶

MF 71 山田楓喜

FW 26 長倉幹樹

FW 39 仲川輝人

控え

GK 1 田中颯

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 15 大森理生

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 18 橋本拳人

MF 23 佐藤龍之介

FW 16 佐藤恵允

FW 28 野澤零温

監督

松橋力蔵