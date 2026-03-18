千葉vsFC東京 スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](フクアリ)
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 32 天笠泰輝
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 20 石川大地
FW 30 松村拓実
控え
GK 35 若原智哉
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 46 齋藤隼士
MF 6 エドゥアルド
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 1 田中颯
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 32 天笠泰輝
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 20 石川大地
FW 30 松村拓実
控え
GK 35 若原智哉
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
MF 6 エドゥアルド
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 1 田中颯
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵