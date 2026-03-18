BYDラッコは日本人ユーザーの心を掴むのか

2026年2月16日、中国BYDの日本法人 BYDオートジャパンは、夏の発売を予定している軽スーパーハイトワゴンの電気自動車（BEV）「BYD RACCO（以下、BYD ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。



その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏BYDディーラーに問い合わせてみました。

BYD ラッコの注目すべき点としては、海外モデルでありながら、日本の軽自動車規格に合わせた専用設計であることが挙げられます。

【画像】超カッコいい！ これがBYDの「打倒N-BOX」な「新型軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）

開発に際して着目したのが、日本人ユーザーにとって必須ともいえる「背が高いこと」「電動スライドドアが装備されていること」を考慮した点です。

外観は、BYDのデザイン哲学である「オーシャンエステティック（海洋美学）」を採用し、海の静けさと力強さ、水面に映る光のゆらぎや海平線の広がりをモチーフにしています。内装についても、「オーシャンエステティック」の哲学を受け継いでいます。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mm。軽自動車規格目一杯のサイズに180cm近くの全高は、ホンダ「N-BOX」（全長3395mm×全幅1475mm×全高1790mm）とほぼ同じであることが分かります。

BYD ラッコの駆動方式は2WD（FF）で、搭載するバッテリー容量は、スタンダード仕様が約20kWh、ロングレンジ仕様は約30kWhです。バッテリーにはBYD独自の「ブレードバッテリー」を採用している点も大きな注目ポイントです。

薄く長い形状を持つこのバッテリーは、安全性と空間効率の高さに定評があり、BYDのEV戦略を支える中核技術となっています。

航続距離についても、スタンダード仕様が200km超、ロングレンジ仕様では300km超を目標としており、通勤・通学などの近距離はもちろん、多少の遠方であってもカバーできる電気自動車といえます。

まさに「いつでも、どこでも、誰でもが気軽に、快適に、環境にも優しく使える、電気で動く軽自動車」なのです。

昨年秋に開催の「ジャパンモビリティショー2025」などで実車を見たことがある人であれば、海外メーカーが作り上げたものだと気がつかないほど、自然に日本の風景にマッチした軽自動車であることに驚いたはずです。

そんなBYD ラッコの反響について、2月下旬に首都圏のBYDディーラーに問い合わせてみました。

「日本ではまだ馴染みがないブランドだけに『様子見』といった印象ですが、『EV専用スーパートールとスライドドアのパッケージ』にいち早く興味を示してくださったお客様から、『早くじっくりと実車を見てみたい』というお声をいただいております。

内外装のデザインを含めて、日本人になじむように専用設計されたクルマですし、実車に触れていただければその良さを実感できるはずです」

続けて、他のBYDディーラーにも問い合わせてみました。

「まだまだ一部のユーザーにしか訴求できていない印象があります。実際に発売されても、ディーラーに足を運んでいただくのはハードルが高いかもしれません。

そこで、ショッピングモールなどで展示会ができれば、さらに大きな反響があるかもしれません」

「打倒・日本製軽自動車」を目指すべく、BYDが日本人ユーザーのために開発した独自のモデルでもあるBYD ラッコ。

作り込みの良さや使い勝手など、気になっているとしたら1度じっくりと実車を見てみる価値は充分にありそうです。