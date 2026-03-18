サイバーリンク株式会社は3月18日（水）、人物やペットの写真をアップロードするだけで「桜ポートレート写真」を作成できるテンプレートをスマートフォンアプリ「PhotoDirector」などに追加したと発表した。

手持ちの写真を1枚アップロードするだけで、AIが人物や背景の構図を解析し、満開の桜に囲まれた春らしいポートレート写真を自動生成する機能。AIが構図や雰囲気を考慮して自然な合成を行うため、桜並木の中で撮影したような写真や、花びらが舞う幻想的なスタイルまで手軽に作成できるという。

ロケーションやタイミングが合わなかった場合や、過去に撮影したお気に入りのポートレート写真を春らしい雰囲気にアレンジしてみたい時など、作品づくりのアプローチとして活用できそうだ。

人物1人のポートレートだけでなく、2～4人の複数人の写真や、犬・猫などのペットの写真にも対応。別々に撮影したペットの写真から、一緒にお花見をしているような1枚のグループ写真も生成できるという。

なお、画像の生成にはクレジットの消費が必要（桜テンプレートの場合は1回の生成につき6クレジット）。同社のサブスクリプションプラン契約者の場合は、毎月付与されるボーナスクレジットを利用して生成が可能となっている。

対応製品

PhotoDirector アプリ版（写真編集アプリ） PowerDirector アプリ版（動画編集アプリ） Vivid Glam（AI 写真・動画加工アプリ） MyEdit Web 版（オンライン AI 編集サイト） MyEdit アプリ版（AI 写真・動画編集アプリ）