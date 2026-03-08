【F1】開幕戦はラッセルV！メルセデスがワンツー ホンダPUのアストンマーチンは最下位＆リタイア
◇F1開幕戦オーストラリアGP 決勝（2026年3月8日 メルボルン アルバートパーク・サーキット＝1周5.278キロ×58周）
ポールポジション（PP）から出たメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が新レギュレーションとなった今季の開幕戦を1時間23分6秒801で制し、通算6勝目を挙げた。同僚のアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2.974秒差の2位に入り、メルセデスがワンツーフィニッシュ。3位にフェラーリのシャルル・ルクレ−ル（モナコ）が入った。
ラッセルは1周目でルクレールにトップを奪われ、その後は抜きつ抜かれつの展開。13周目にレッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）がマシントラブルでストップし、バーチェルセーフティカー（VSC）が入ったのを利用してピットインを消化した。ステイアウトしていたルクレールが25周目にピットインし、28周目にはフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）をかわしてトップに立つと、そのまま逃げ切った。
昨季総合優勝を飾ったマクラーレンのランド・ノリス（英国）は5位。20番手から出たレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は猛烈な追い上げを見せたものの、6位だった。
5年ぶりにF1復帰のホンダがパワーユニット（PU）を提供するアストンマーチンはランス・ストロール（カナダ）が15周遅れで最下位17位。フェルナンド・アロンソ（スペイン）はリタイアした。
▼ラッセル 序盤はもの凄いバトルだった。スタートが悪くてチャールズ（ルクレール）とかなり接戦になったけど、とにかくフィニッシュラインを超えられてよかった。
▽決勝順位
(１)ラッセル（メルセデス）
(２)アントネッリ（メルセデス）
(３)ルクレール（フェラーリ）
(４)ハミルトン（フェラーリ）
(５)ノリス（マクラーレン）
(６)フェルスタッペン（レッドブル）
(７)ベアマン（ハース）
(８)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(９)ボルトレート（アウディ）
(10)ガスリー（アルピーヌ）
(11)オコン（ハース）
(12)アルボン（ウィリアムズ）
(13)ローソン（レーシングブルズ）
(14)コラピント（アルピーヌ）
(15)サインツ（ウィリアムズ）
(16)ペレス（キャデラック）
(17)ストロール（アストンマーチン）
リタイア アロンソ（アストンマーチン）
リタイア ボッタス（キャデラック）
リタイア ハジャー（レッドブル）
リタイア ピアストリ（マクラーレン）
リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）