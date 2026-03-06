¡ÖÅê»ñ¤Ï´í¸±¡×¡Ö³ô¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿É¹²Ï´üÀ¤Âå51ºÐ¤ÎÈáÌÄ¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ì&»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤ÎW¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¡Ö¿·NISA¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¤Þ¤Ë¤¢¤¦¡©¡×¡ÚFP¤¬½õ¸À¡Û
¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÇÄË¼ê¤òÉé¤¤¡¢Åê»ñ¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Á¡¢¼«¿È¤âÅê»ñ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î½÷À¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÔÎõ¤ÊÊª²Á¹â¤È»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ÈÇº¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤Å¤¯Ï·¸å¤òÁ°¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¥Þ¥Í¡¼¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢½èÊýäµ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢¶âÍ»¶µ°é²È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¾å¸¶Àé²Ú»Ò¤µ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉ¹²Ï´ü¤ÎÀ¤Âå´Ö³Êº¹¤¬¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¡Ö·ÐºÑÊ¬ÀÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤È¡¢°Õ³°¤À¤Ã¤¿¸üÏ«¾Ê¤Î¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå»Ù±ç¡×¹Êó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÇÐÍ¥
¡ÖÃùÃßÇÉ¡×¤Î¿®Ç°¤ò¤æ¤ë¤¬¤¹Êª²Á¹â
¡ÖÅê»ñ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£³ô¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡×
¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÇÅê»ñ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÃÄ²ôÀ¤Âå¤Î¿Æ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â¤½¤ì¤ò¼é¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¡½¡½½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬¹Ó¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê»ñ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¡£ÅÔÆâ¤ÎÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯51ºÐ¤Î½÷À¡¢¥¦¥¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ°ÂÄê¤Ê¸ÛÍÑ´Ä¶¤òÀ¸¤È´¤¡¢Æ±¤¸¤¯·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎÉ×¤È¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¿¡£Ä¹¤¯¥Ç¥Õ¥ì¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤ÍÂ¶â¤³¤½¤¬Í£°ì¤ÎÀµµÁ¡¢È×ÀÐ¤ÊÅÚÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤À¤¬º£¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎµÞ·ã¤ÊÊª²Á¹â¤òÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¾ÇÁç´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Íñ¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¡¢¤ªÊÆ¡Ä¡Ä¡£°Â¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤É¤ì¤â2ÇÜ¶á¤¯¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾Ç¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Â©»Ò¤Î¿Ê³Ø¤À¡£»äÎ©Íý·ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö120Ëü±ß¤Î³ØÈñ¤¬¤¢¤È3Ç¯¤«¤«¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÂ©»Ò¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤ÇµÞ·ã¤ËÍÂ¶â»Ä¹â¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¿¤µ¤ó¤ÏÄÌ¾ï¶ÐÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢½µ¤Ë2²ó¡¢Ìë´Ö¤Ë°û¿©Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ï¼«Âð¤«¤éÎÙ¸©¤ÎÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó60km¤Îµ÷Î¥¤ò¸¶ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡Â©»Ò¤Î³ØÈñ¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Ç±½Ð¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤â¤¦°ì¿Í¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò¹µ¤¨¤¿Ì¼¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¼¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï57ºÐ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸åÈñÍÑ¤òÃù¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¦¥¿¤µ¤ó¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤â¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¡Ö¿·NISA¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¾Ç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³ô¤À¤ÎÅê»ñ¤À¤Î¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÂ¸ºß¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ðà¤Ê¤ó¤«º¾µ½¤Ã¤Ý¤¤¡£¤À¤Þ¤µ¤ì¤ëá¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¿·NISA¤ÎÏÃÂê¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¤°¤¤¤°¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¤µ¤é¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñÌ¤·Ð¸³¤ÎÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ô²Á¾å¾º¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡ÖÌÙ¤±Â»¤Í¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥Ð¥Ö¥ëºÆÍè¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ÄË½Íî¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£¾Ç¤Ã¤Æ°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤Í¶ÏÇ¤È¡¢ÉÝ¤¯¤Æ»Ø°ìËÜÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¹ÅÄ¾¾õÂÖ¡½¡½¡£Ì·½â¤·¤¿»×¤¤¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¿·NISA¡¢»Ï¤á¤ë¤Ù¤¡©¡×¤Èº£Æü¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÀìÌç²È¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¿¿Æ¤Î¼öÇû¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÅê»ñ¤Ë¥È¥é¥¤
¡ÖÅê»ñ¤ÏÉÝ¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï»ä¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼»²²Ã¼Ô¤äÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¼ºÇÔÃÌ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÍ»ÃÎ¼±¤È¿´Íý¤ÎÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¶âÍ»¶µ°é²È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¾å¸¶Àé²Ú»Ò¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¥¦¥¿¤µ¤ó¤ÎÅê»ñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ï´í¤Ê¤¤¡¢Ãù¶â¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤«¤é¤Îºþ¤ê¹þ¤ß¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡¢¼«¿È¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡È¼öÇû¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¾å¸¶¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤Ë¼êÄË¤¤¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢¾¦ÉÊÀèÊª¤Ê¤ÉÅêµ¡Åª¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÃ»´üÅª¤ËÇäÇã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢¹â¥ê¥¹¥¯¤ÊÅê»ñ¼êË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Åê»ñ¤ò³Ø¤ÖÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤Î¶µ¤¨¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¡Ø¸½¶â¡Ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê·ø¤¤ËÉ±Òºö¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Ç¯3¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢100Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ï10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌó74¡ó¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌó55¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Çã¤¨¤ë¤â¤Î¤¬³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê»ñ»º¤ÎÁÓ¼º¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÊý¡¢Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Ï°ì»þÅª¤Ê²Á³Ê¤Î¾å²¼¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤ß¤ë¤ÈÊª²Á¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸½¶â»ê¾å¼çµÁ¤ÎÊý¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ó¡Ù¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²È·×¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤À¤¿¤À¾Ç¤Ã¤Æ¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤òÁÀ¤¦¤Î¤ÏºÇ¤â´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Ï·¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÅª¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾å¸¶¤µ¤ó¤Ï¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÅªÇ¯¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤½¤¦¤«¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÆÏ¤¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤äÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¥µ¥¤¥È¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¡£¤½¤ì¤ÈÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¸«¹þ¤ß¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤Ãù¤á¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡×¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ò¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤ËÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢·î5000±ß¡¢1Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯³Û¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¡ÖÈ¢¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´¹¶â¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¿·NISA¡×¤È¡¢½êÆÀÀÇÅù¤Î¹µ½ü¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¬60ºÐ¤Þ¤Ç³Ý¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÖiDeCo¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢½ÀÆð¤Ë´¹¶â¤Ç¤¤ë¿·NISA¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÅê»ñÊý¿Ë¤äÃÎ¼±¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î³ô¼°¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡×·¿¤ò¤¦¤¿¤¦Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¤¤â¤Î¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤¬³ô¼°¤Î¤ß¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿½é¿´¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ô¼°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÄ·ô¤äÉÔÆ°»º¡ÊREIT¡Ë¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ëÃÍÆ°¤¤ò¤¹¤ë»ñ»º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¹¡£Ë½Íî¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤òÏÂ¤é¤²¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È³ô²Á¤Î¾å²¼¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯³Û¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡Ö»ñ»º¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¡×¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌµËÅ¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤À¡£
¢¨¾Ò²ð¤¹¤ë»öÎã¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îÅù¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¿¾å¸¶Àé²Ú»Ò¤µ¤ó
¶âÍ»¶µ°é²È¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡£²¤ÊÆÅê»ñ¶ä¹Ô¶ÐÌ³Îò17Ç¯¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÎò25Ç¯°Ê¾å¡£AFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷°ì¼ï¡¢NLP¡Ê¼ÂÁ©¿´Íý³Ø¡Ë¥Þ¥Í¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯®Ç§Äê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£2018Ç¯¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÁÏ¶È¡£»ñ»º±¿ÍÑ¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2022Ç¯¤è¤ê¡Ö3¥ö·î¥Þ¥Í¡¼¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡£¿´Íý³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤È»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï´ë¶È¡¦Âç³Ø¤Ç¤âÅÐÃÅ¤·¡¢±ä¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Ë¶âÍ»¶µ°é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÊýË¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥é¥Ô¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ºíÅçÎë¹á
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
