2月20日の運勢第1位は獅子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……獅子座

心の奥で温めてきた恋心が、今日は一気に花開きそうです。ためらわずに、その想いを素直に伝えてみてください。あなたの率直さに、相手も心を動かされるでしょう。自信を持って、一歩踏み出すことが愛を深める大きな鍵になります。

★第2位……射手座

前向きに新しい一歩を踏み出せる日。思い切ってチャレンジしてみてください。たとえ思い通りにいかなくても、その経験から大切な学びを得ることができ、あなたの成長につながります。未来を切り拓いていきましょう。

★第3位……牡羊座

仕事がスムーズに進み、効率よくこなせる日。「これ、本当にやる意味あるのかな？」と疑問に感じていた作業も、いざ始めてみたら想像以上に簡単に終わって、スッキリした気持ちと達成感を味わえるはず。その充実感が、あなたの自信をぐっと高めてくれます。

★第4位……双子座

知的好奇心が高まり、学ぶことに没頭できる日。深く掘り下げてみたいテーマが見つかりそう。1人で調べるだけでなく、知識豊富な人とコミュニケーションをとってみるのも◎。あなたの質問力が光って印象もアップ！吸収力も抜群です。

★第5位……水瓶座

肩書きや関係のかたちにこだわらず、純粋に「好き」という気持ちを大切にできる日。ルールより感情に従うことで、恋がぐっと自由で心地よいものになります。相手と一緒にいる時間を、ただ「幸せ」と感じられる、柔らかい恋愛運が流れています。