「アメリカで歴史的寒波 死者も NY州など非常事態宣言」

これはアメリカの首都、ワシントンの連邦議会前。道路に雪が降り積もり、除雪車も稼働しています。

いまアメリカでは、歴史的な寒波にみまわれ、全米各地で非常事態宣言が発令されています。

日中のニューヨーク市内で撮影された映像では、ふぶきで雪が渦巻く様子も確認できます。別の場所では、雪の影響で立ち往生した車を通行人が動かす様子も。この寒さの影響で7人が死亡したということです。

寒波の影響は消防隊にも…

雪の中で立ち上る巨大な黒い煙とオレンジの炎。オクラホマ州では住宅が燃える火災が発生しました。ロイター通信によると、雪の影響で消防隊の到着が遅れる影響がでたということです。

地元メディアによると、この雪で、交通機関に多くの影響がでており、25日だけでも航空便1万便以上が欠航。停電情報サイトによりますと、テネシー州やルイジアナ州などで合わせて100万戸以上が停電になっているということです。

今後も数日にわたって厳しい寒さが続くと予想されています。