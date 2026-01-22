２１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」は、緊急生放送で、きしたかの・高野正成が昨年跳べなかった１０メートルの高さからプールに飛び込む企画を放送。結局、生放送中に飛び込むことができなかった高野は、２２日午前９時３０分現在、Ｘの更新はなし。ファンからは無関係の最新投稿にリプが寄せられた。

昨年１１月５日の放送回では、１０メートルの飛び込み台から紙飛行機を飛ばし、自分も飛び込んで紙飛行機をキャッチする…という企画で、唯一、恐怖で１度も飛び込めなかったのが高野。今回はそのリベンジという形で、目隠しで連れてこられた高野が、生放送でリベンジすることになった。

目隠しを取った高野はがく然。応援団として、昨年の企画で一緒に頑張ったみなみかわ、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、本多スイミングスクールも登場。高野が飛び込めたら、１００万円をかけ、再び４人で紙飛行機チャレンジを行うことも発表された。

しかし、どうしても飛び込めない高野。応援の３人は「無理はするな」などの声かけも行ったが、結局生放送中に高野は飛び込むことはできなかった。

番組公式Ｘには２０００件を超えるリプがつき「頑張れ」「応援してる」「生放送でやる意味あるのか」「早く飛べ」など様々な反応が寄せられ大荒れの状態に。

一方、高野のＸには、２２日午前９時３０分現在、水ダウに関する投稿はなく、最新は高野がリポストした「有吉ｅｅｅｅｅ！」の投稿。水ダウとは全く関係のないこの投稿にはわずか２０件のリプしかなく、「飛ばなくていい！」「低いところから順々にいってみては？」「来週期待してます」など温かい声が寄せられていたが…。

飛べなかったことで、次回も同じ企画が放送されることに。高野は飛べるのか。更に注目が集まりそうだ。