「ケーキ屋さんで買った？」レベル！！【コストコ】大容量なのも嬉しい♡「スイーツ」

インパクトのある大容量商品が人気の【コストコ】ですが、なかでもおすすめなのが「スイーツ」です。ボリューム満点のサイズはもちろん、味も本格的のよう。今回は、マニアも絶賛のスイーツを紹介します。商品の入れ替わりが早いので、気になるものがあったら早めのチェックが◎です。

専門店クオリティ！？ シュークリーム

コストコマニアの@costco_hackerさんが「ケーキ屋さんレベル」と紹介する「カスタードシュークリーム 6個入」\1,198（税込）。「直径は約9cm」と大きめサイズで、クッキー生地のシュー皮です。中にはカスタードクリームがたっぷり。冷凍すればシューアイスにように食べられそうです。

コストコの冬スイーツ濃厚チョコケーキ

冬に発売される人気スイーツ「タキシードケーキ」\2,998（税込）が登場。約1.2キロとボリューム満点で、好きなサイズにカットして楽しむことができます。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると構成は、ブラウニー・チョコムース・チーズムース・ココアスポンジ・ガナッシュ・カールチョコ・チョコホイップと贅沢感たっぷり。「チーズとチョコの組み合わせってうまうま」とお気に入りのようです。

片手でパクっと食べやすいキャラメルドーナツ

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「タキシードケーキよりももっともっと甘い」と紹介するこちらは、小ぶりなサイズが食べやすい「キャラメルベニエ 15個入」\998（税込）です。ふんわりとしたドーナツ生地の中には、とろっとしたキャラメルソースがたっぷり。ブラックコーヒーやストレートティーなどと一緒に楽しむのがいいかも。

クロワッサン × アーモンドフィリングで食べ応えありそう

「ひと口で幸せを感じるやつでした」と@costco_hackerさんが絶賛するこちらは「アーモンドクロワッサン 6個入」\1,498（税込）です。大きめサイズのクロワッサンに、アーモンドフィリングを合わせたスイーツパンで「焼き菓子みたいに甘くて香ばしくて、もう最高」とお気に入りのご様子。そのまま食べてもおいしそうですが「軽くリベイクすると香りがふわっと広がって」とのことなので、ぜひ試してみて。

