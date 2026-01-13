声優・諏訪部順一、32年前…新卒一年目の給与明細を発掘「ほぼ私の２倍…」「初任給高めの企業かも」と大反響
声優の諏訪部順一が12日、自身のXを更新し、新卒1年目の給与明細を見つけたことを報告した。写真付きで投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】めっちゃ高いじゃん！諏訪部順一の32年前の給与明細
数々の作品に出演している諏訪部だが、「実家倉庫サルベージミッションをしていたら、バインダーに収納された新卒一年目の給与明細を発掘！ 32年前…」と驚き。
続けて「サラリーマン続けていたらどんな人生を歩んでいただろう？ 今では想像も出来ないけれど、自前の船で漕ぎ出して、自分で風読んで航海続けてきて良かったとは思っている2026年」と伝えた。
投稿した給与明細の写真には「21万4150円」と書かれており、これにファンは「当時のお金事情を考えると初任給高めの企業かもです」「わぁ！貴重なお写真！諏訪部さんならサラリーマンでも成功してそうですけど、今のお仕事について下さってこうして巡り会えて感謝してます」「ほぼほぼ私の２倍…ウチの会社は採用時からBlackだったのかと今更ながらに思う今日この頃」などと反応している。
