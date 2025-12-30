【2025年スポーツ界 書けなかった話】

確かに、唐突ではあった。11月28日、巨人がオコエ瑠偉（28）の自由契約を発表すると、阿部慎之助監督との確執のウワサが週刊誌やネットを賑わせた。

本人は球団を通じて、「シーズン終了後から球団と話し合い、最終的に海外野球含めた他チームへの挑戦ということを認めていただきました。感謝の気持ちしかありません」と“円満コメント”を出したものの、秋季キャンプの途中にグラウンドから姿を消し、球団イベントや行事も不参加。“行方不明”の報道に信憑性を持たせた。

「阿部監督の練習方針や起用法への不満が背景にあったと言われていますが、完全に個人の問題です。今季のオコエは61試合出場で打率.246、0本塁打、5打点。阿部監督、オコエに関してはむしろ、チャンスを与えた方ですよ」

と、さる巨人OBがこう続ける。

「ジャイアンツ球場で行っていた秋季キャンプ2日目です。オコエは練習についていけず、橋上コーチから注意された。準備不足は明らかで、シーズン終了後の調整不足が見て取れた。橋上コーチが奮起を促す意味で“そういう状態ならもう来なくていい”と言うと、それきり本当に来なくなったのです。そもそも、楽天時代から練習態度や野球に向き合う姿勢に問題があったと言われていましたが、結局、巨人でも変わらなかったということでしょう。海外でもプレーを望むオコエに対して、吉村チーフ・ベースボール・オフィサーは、『できる限りのサポートはしていく』と約束したと話していましたが、球団が自由契約したのは、厄介払いみたいなものですよ。少なくとも、巨人内にオコエの今後を応援しようという人間はいないのではないか」

恐らく、日本の他球団に引き取り手はないだろう。類稀な身体能力を持ちながら、その素質を発揮することなく、日本のプロ野球に別れを告げることになりそうだ。

◇ ◇ ◇

