せかはて、くるま・南アジア編ゴールも…まさかの新展開!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月14日（日）夜９時より『世界の果てに、くるま置いてきた』の#12を放送した。
『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティ。これまで放送した２シリーズでは、実業家の西村博之（以下、ひろゆき）と俳優の東出昌大がアフリカ横断、南米横断に挑戦。シリーズ第３弾となる『世界の果てに、くるま置いてきた』では、ほぼ“人生初海外”となるお笑いコンビ・令和ロマンのくるまが移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。
12月14日（日）放送の#12では、バングラデシュ、インドを巡ってきたくるまが、ひろゆき、東出昌大とともにゴール地点・ブータンの王宮へ。12日間の南アジア旅がついに完結を迎えた。
ゴール前日には、ワールド・ミュージック・デイにあわせて開催されていた音楽フェス「ワールド・ミュージック・デイ・コンサート」の会場へ向かった一行。そこで現地で活動するJICAの日本人スタッフに遭遇し、フェスの内容をきいたひろゆきは、くるまに「初の海外アーティストとして…」と飛び入り参加を示唆。「出ます？」とすっかりその気になったくるまは、イベントのオーガナイザーと交渉の機会をもらい、「タイムスケジュールが調整できるか確認します」と回答をもらう。舞台に上がるなら英語のパフォーマンスをしてほしいというオーガナイザーの言葉を受け、くるまは急遽英語の５分ネタを考えるが…。一方、そんなくるまを見て、ひろゆきは「自分がやると思うと寒気がして…こわっ」と戦々恐々。「こういうところ『行ったれ』っていうのが芸人さんの強さなんですかね」と感嘆するひろゆきに、東出も「くるまくんの強さなんじゃないですかね」「すごい」ビックリ。
そんな２人とは別に「何ができるかな？」とネタを思案していたくるまでしたが、オーガナイザーから「調整はしたものの今回は出演ができない」と告げられ、続けて「実はこのコンサートは国王が主催なもので、内容を変更するには国王の許可が必要なんです」と明かされ、くるまは「王様がおっしゃるならしょうがないですよね」と安堵交じりの笑顔を見せた。
その後、街へ戻った３人は夕食をとり、フェスが不完全燃焼に終わったくるまの「どうしてもカラオケリベンジしたい」という要望でカラオケバーへ。「カラオケは大嫌い」だというひろゆきと東出を引き連れ、個室なしで客が順番に歌うスタイルのカラオケバーに入ったくるまは、アニメ『ONE PIECE』の主題歌『ウィーアー!』を熱唱し。「人生で一番一生懸命『ウィーアー!』歌った」と語るほど本気の歌唱を披露したくるまでしたが、他の客の注目は集められず。今度こそは盛り上げたいと、外でひとり猛練習をしたくるまは、続いてCreepy Nutsの世界的ヒット曲『Bling‐Bang‐Bang‐Born』で本気のラップを披露。現地客を沸かせて店内は大盛り上がりとなり、視聴者からは「すごい！ｗ」「盛り上がった！」「コミュ力すげえｗ」などの反響が寄せられた。そんなくるまに「盛り上げようとするパッションを感じる」と感化された大前プジョルジョ健太ディレクターが「レディース＆ジェントルメン！」とマイクを持ち、サンボマスターの『世界はそれを愛と呼ぶんだぜ』を大熱唱。店全体を巻き込み、ロックスターのごとくパフォーマンスするディレクターの“覚醒”に、思わず東出が天を仰ぐ展開に。
一夜明けた南アジア旅最終日、東出はひとり早朝ランニングへ。ランニングを始めた理由について、東出は「怠惰な生活をずっとしていたんです。酒飲んでタバコ吸って美味いもん食って」と自身の私生活を振り返り「でもそれに飽きちゃって。ちょっと苦しいことやんないと、面白さって倍化されないなって最近思って」と打ち明ける。ランニングしながら山の上にある寺院へ向かった東出は、鎌倉大仏の約４倍、高さ約51mの「ブッダ・ドーデンマ像」を前に圧倒されて…。自然と手を合わせた東出は一体何を祈ったのか？
そして、いよいよ３人は旅のゴール地点・王宮に向けて出発。ほぼ“人生初海外”で南アジア３カ国を旅したくるまは、最後に何を語ったのか…？『せかはて』南アジア編ついにゴールのはずが、まさかの新展開に!? 本編は、放送後７日間見逃し視聴が可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.